|
Овечкин стал лучшим снайпером в истории NHL по версии болельщиков
Источник материала: ОНТ
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин был признан лучшим снайпером в истории NHL по версии зрителей телеканала NBC.
Во время паузы в сезоне NHL пресс-служба NBC устроила голосование, которое определило лучшего снайпера в истории по версии телезрителей. Овечкин по мнению фанатов был лучше легендарных канадцев Уэйна Гретцки, Марио Лемье и Марка Мессье, а также американского хоккеиста Бретта Халла.
Александр Овечкин за свою карьеру в NHL забил 706 шайб. Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки – 894 гола.
Фото: NHL.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин был признан лучшим снайпером в истории NHL по версии зрителей телеканала NBC. Во время паузы в сезоне NHL...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)