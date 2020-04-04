Овечкин стал лучшим снайпером в истории NHL по версии болельщиков

Источник материала: ОНТ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин был признан лучшим снайпером в истории NHL по версии зрителей телеканала NBC.

Во время паузы в сезоне NHL пресс-служба NBC устроила голосование, которое определило лучшего снайпера в истории по версии телезрителей. Овечкин по мнению фанатов был лучше легендарных канадцев Уэйна Гретцки, Марио Лемье и Марка Мессье, а также американского хоккеиста Бретта Халла.

Александр Овечкин за свою карьеру в NHL забил 706 шайб. Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки – 894 гола.

Фото: NHL.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram