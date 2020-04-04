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Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

04.04.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе традиционной пятничной рабочей поездки Президента – посещение группы компаний «Серволюкс». Это крупнейший производитель агропромышленного комплекса Беларуси, где на поток поставили самые современные технологии выращивания животных. Говорили здесь и о посевной. Президент поручил активнее включаться в кампанию. Погода в 2020 году позволяет приступить к работам практически во всех районах.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

Репортаж Виктории Ходосок.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

Эта современная товарно-молочная ферма находится буквально в 50 километрах от Минска – Смолевичский район, деревня Мгле. Сердце фермы – вот эта карусель на 80 мест. За час на «молочном аттракционе» катаются порядка 400 коров. То еще удовольствие: «кружиться» приходят по два, а то и три раза в день.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

Молоко – 99, 8 % – экстра-класса. В день здесь получают более 80 тонн. Результатом довольны все, особенно директор – голландец Мариус. Как опытный специалист очевидное знает: не сэкономишь – не расстроишься. В хозяйстве за коровьим «меню» глаз да глаз, чистое ПП. Здесь же сами выращивают для стада корма, за исключением одного – белковые компоненты покупают. А хотят все свое. Вопрос лишь времени.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

Мариус Ян Зодсма, директор филиала «Смолевичи Дейриз» ОАО «Смолевичи Бройлер»:
Ежегодно мы инвестируем порядка 2 миллионов евро в новое оборудование и технологии. Это возможно благодаря тому, что мы зарабатываем здесь деньги. Мы будем внедрять и дальше новые подходы в работу. В первую очередь, хотим минимизировать количество химикатов, используемых на полях. Также боремся с сорняками, хотим их механически удалять. Уже закуплен специальный культиватор.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

Пятница в графике главы государства уже по традиции выездная. Казалось бы, на этой ферме дела идут хорошо, зачем с визитом здесь Президент? Все просто: структура частная, но здесь работают наши люди, молоко продают на наш рынок. А еще это возможность в целом узнать детально про состояние центрального региона и отдельно пройтись по Смолевичскому району.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

Минская область закрывает топ-3 в стране по темпам роста производства продукции сельского хозяйства. Хорошие показатели по выращиванию скота и птицы, увеличению производства молока. И, конечно, разговор зашел о полевых работах. Их Президент поручил проводить быстро и площади использовать с умом. В пример привели Витебск, где с некоторыми культурами сложно работать, и о структуре площадей говорят при любом удобном случае.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

Зашел разговор о гречке. Скоро время ее посева: конец мая – начало июня. Александр Лукашенко говорит о наращивании производства. В прежние годы мы свою потребность закрывали наполовину, остальное – российский импорт. Но здесь возникли трудности.

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И раз уж Президент на молочной ферме, то и беседа о молоке. Надо наращивать его выпуски, расширять рынки сбыта.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо определиться по рынкам. Плохо, если мы будем объемы сдерживать. Это плохо. Это все-таки наша жизнь, наша зарплата, наши деньги. И вместе с лесным хозяйством сельское хозяйство – это приоритетно, это наше, от нас зависит. Поэтому, для того чтобы увеличивать объемы, надо искать рынки.

К разговору подключился Александр Турчин. У него в области 202 проблемные фермы. Средние удои – 200 килограммов. Это про 7 000 коров. Животным нужны хорошие помещения – 70 комплексов. За помощью обратился к Президенту.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Вот по Минской области мы понимаем, что надо за пятилетку построить 70 комплексов. Это порядка 105 миллионов рублей за пять лет.

Александр Лукашенко:
30 миллионов?

Александр Турчин:
30 миллионов, да. Если помочь им просубсидировать вот эти…

Александр Лукашенко:
Источники?

Александр Турчин:
Источники, Александр Григорьевич на субсидирование мы бы, конечно, просили из средств бюджета.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

Александр Лукашенко:
Нет, вы можете просить что угодно. А там есть эти средства? Ты же вчера работал в этом бюджете. Мы сможем их профинансировать? Это только для одной области 30 миллионов рублей.

Александр Турчин:
Александр Григорьевич, ну это же, понимаете, не одномоментно.

Александр Лукашенко:
Ну в течение года.

Александр Турчин:
Мы же не то что сразу. В течение можно двух лет. То есть в первый раз, когда ты достроил, половину получил. Вторую, когда ты заполнил это помещение и вышел на продуктивность. Можно разбить двумя траншами. Это необязательно в течение одного года.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

Пробовать будут, но так, чтобы результат был наверняка и чтобы дела в гору пошли как вот на этой ферме.

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Хорошие показатели работы – это и достойная зарплата. В среднем здесь получают чуть больше 1000 рублей. О людях здесь думают, для бизнесменов это прямо закон. Но не только в деньгах дело.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

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Еще одна точка рабочего визита Александра Лукашенко – мясоперерабатывающий комплекс (одно из звеньев большого агрохолдинга хозяина Евгения Баскина). Новый цех – цех производства полуфабрикатов из мяса птицы – ввели в строй в 2019 году с расчетом мощности 1300 тонн в год. Сейчас – ниже. И дело не в проблемах, это плановый поэтапный подъем.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

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Прохаживаясь по этим площадям, Президент внимательно все осмотрел и интересующее уточнил.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

– Их тоже надо разогревать?
– Нет, их надо обжаривать. Хозяйка обжаривает либо на сковороде, либо в микроволновке.
– Там килограмм?
– Каждый пакет 400 грамм.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

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 Это история про успешный бизнес, и опыт таких структур надо распространять. Это ключевое из уст Президент сегодня.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

Люди в материале: Александр Лукашенко, Мариус Ян Зодсма, Александр Турчин, Виктория Ходосок

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в...
 
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