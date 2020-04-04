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Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе традиционной пятничной рабочей поездки Президента – посещение группы компаний «Серволюкс». Это крупнейший производитель агропромышленного комплекса Беларуси, где на поток поставили самые современные технологии выращивания животных. Говорили здесь и о посевной. Президент поручил активнее включаться в кампанию. Погода в 2020 году позволяет приступить к работам практически во всех районах.
Эта современная товарно-молочная ферма находится буквально в 50 километрах от Минска – Смолевичский район, деревня Мгле. Сердце фермы – вот эта карусель на 80 мест. За час на «молочном аттракционе» катаются порядка 400 коров. То еще удовольствие: «кружиться» приходят по два, а то и три раза в день.
Молоко – 99, 8 % – экстра-класса. В день здесь получают более 80 тонн. Результатом довольны все, особенно директор – голландец Мариус. Как опытный специалист очевидное знает: не сэкономишь – не расстроишься. В хозяйстве за коровьим «меню» глаз да глаз, чистое ПП. Здесь же сами выращивают для стада корма, за исключением одного – белковые компоненты покупают. А хотят все свое. Вопрос лишь времени.
Мариус Ян Зодсма, директор филиала «Смолевичи Дейриз» ОАО «Смолевичи Бройлер»:
Пятница в графике главы государства уже по традиции выездная. Казалось бы, на этой ферме дела идут хорошо, зачем с визитом здесь Президент? Все просто: структура частная, но здесь работают наши люди, молоко продают на наш рынок. А еще это возможность в целом узнать детально про состояние центрального региона и отдельно пройтись по Смолевичскому району.
Минская область закрывает топ-3 в стране по темпам роста производства продукции сельского хозяйства. Хорошие показатели по выращиванию скота и птицы, увеличению производства молока. И, конечно, разговор зашел о полевых работах. Их Президент поручил проводить быстро и площади использовать с умом. В пример привели Витебск, где с некоторыми культурами сложно работать, и о структуре площадей говорят при любом удобном случае.
Зашел разговор о гречке. Скоро время ее посева: конец мая – начало июня. Александр Лукашенко говорит о наращивании производства. В прежние годы мы свою потребность закрывали наполовину, остальное – российский импорт. Но здесь возникли трудности.
И раз уж Президент на молочной ферме, то и беседа о молоке. Надо наращивать его выпуски, расширять рынки сбыта.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К разговору подключился Александр Турчин. У него в области 202 проблемные фермы. Средние удои – 200 килограммов. Это про 7 000 коров. Животным нужны хорошие помещения – 70 комплексов. За помощью обратился к Президенту.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Александр Лукашенко:
Александр Турчин:
Александр Лукашенко:
Александр Турчин:
Александр Лукашенко:
Александр Турчин:
Александр Лукашенко:
Александр Турчин:
Пробовать будут, но так, чтобы результат был наверняка и чтобы дела в гору пошли как вот на этой ферме.
Хорошие показатели работы – это и достойная зарплата. В среднем здесь получают чуть больше 1000 рублей. О людях здесь думают, для бизнесменов это прямо закон. Но не только в деньгах дело.
Еще одна точка рабочего визита Александра Лукашенко – мясоперерабатывающий комплекс (одно из звеньев большого агрохолдинга хозяина Евгения Баскина). Новый цех – цех производства полуфабрикатов из мяса птицы – ввели в строй в 2019 году с расчетом мощности 1300 тонн в год. Сейчас – ниже. И дело не в проблемах, это плановый поэтапный подъем.
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Прохаживаясь по этим площадям, Президент внимательно все осмотрел и интересующее уточнил.
– Их тоже надо разогревать?
Это история про успешный бизнес, и опыт таких структур надо распространять. Это ключевое из уст Президент сегодня.
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в...
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