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Специальный комбинезон «каспер» и маски. Как должны одеваться работники на производстве полуфабрикатов

04.04.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальный комбинезон «каспер» и маски. Как должны одеваться работники на производстве полуфабрикатов

В программе традиционной пятничной рабочей поездки Президента – посещение группы компаний «Серволюкс».

Специальный комбинезон «каспер» и маски. Как должны одеваться работники на производстве полуфабрикатов

Специальный комбинезон «каспер» и маски. Как должны одеваться работники на производстве полуфабрикатов

Контроль в цеху производства полуфабрикатов из мяса птицы серьезный. Всех «чужеземцев» пропускают через специальный планшет с напоминанием: лишнего здесь ничего не делайте, будьте добры, – и принаряжают в тотал орандж. «Своих» же тоже делят по цветам.

Специальный комбинезон «каспер» и маски. Как должны одеваться работники на производстве полуфабрикатов

Олеся Сидоренко, заместитель генерального директора по маркетингу группы компаний «Серволюкс»:
Это нормальные стандартные правила, которым следуем мы. Надеваем специальный комбинезон, который мы называем «каспер», для того, чтобы полностью изолировать всю нашу одежду, чтобы не принести сюда то, чего здесь быть не должно. И, конечно, все волосы в головной убор. Вы видите, что мы одеты как в одноразовые шапочки, так и капюшоны. Маска – это тоже, невзирая на всю текущую обстановку, у нас мастхэв. Перчатки тоже обязательный атрибут. Это образ жизни, это культура производственная.

Специальный комбинезон «каспер» и маски. Как должны одеваться работники на производстве полуфабрикатов

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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в...
 
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