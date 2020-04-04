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Специальный комбинезон «каспер» и маски. Как должны одеваться работники на производстве полуфабрикатов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе традиционной пятничной рабочей поездки Президента – посещение группы компаний «Серволюкс».
Контроль в цеху производства полуфабрикатов из мяса птицы серьезный. Всех «чужеземцев» пропускают через специальный планшет с напоминанием: лишнего здесь ничего не делайте, будьте добры, – и принаряжают в тотал орандж. «Своих» же тоже делят по цветам.
Олеся Сидоренко, заместитель генерального директора по маркетингу группы компаний «Серволюкс»:
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Специальный комбинезон «каспер» и маски. Как должны одеваться работники на производстве полуфабрикатов
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в...
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