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В Лидском районе возобновили расследование загрязнения Дитвы и Немана

04.04.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе возобновили расследование загрязнения Дитвы и Немана

Уголовное дело по факту загрязнения реки Дитва возобновлено, сообщил прокурор Лидского района С. Дмуховский в ответ на заявление Гродненского областного координатора движения “За Свободу” Витольда Ашурка, пишет greenbelarus.info.

Ашурок обратился в прокуратуру с требованием найти виновных в загрязнении реки Дитвы и Немана. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но вскоре оно было прекращено.

“В соответствии с требованиями ст. 138 Уголовно-процессуального кодекса действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, могут быть обжалованы в установленном порядке участниками уголовного процесса, а также иными физическими лицами, если проведенные процессуальные действия и решения затрагивают их интересы”, — напомнил Дмуховский.

И тут же заявил, что Ашурок по этому делу не является лицом, которое «имеет право обжаловать действия и решения» Следственного комитета.

“Дополнительно сообщаю, что 19 марта заместителем начальника УПК УСК по Гродненской области постановление о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу по факту загрязнения реки Дитва отменено, производство по уголовному делу возобновлено”, – добавил чиновник.

“В случае с загрязнением Дитвы и Немана летом 2019 произошло без преувеличения преступление, и оно требует соответствующего наказания. Но тут возникает конфликт интересов: наказать кого-то надо, но “своих” наказывать жалко! И вполне возможно, что “сожаление” и взяло бы верх, но… не в 2020 году. Не в год президентских выборов”, – прокомментировал ответ прокуратуры Ашурок.

По его словам, он с командой мониторят настроения общественности Лидчины и точно знают, что “люди жаждут справедливого наказания преступников, виновных в заливе нечистот с подведомственной территории Лидского ЖКХ”.

“Поэтому нами и было направлено обращение в Лидскую прокуратуру. Ответ прокуратуры нас удовлетворил – уголовное дело возобновлено. Будем держать эту тему на контроле”, – подчеркнул Гродненский областной координатор движения “За Свободу”.

Он также обратил внимание на то, что прокуратура не посчитала его лицом, которое может обращаться по действиям Следственного комитета.

“Этот демарш вызывает только улыбку: разве я уже не гражданин Беларуси и не житель Лидчины, что экологическое бедствие не затрагивает моих интересов?”- спросил Ашурок, отметив, что в Лидской прокуратуре путают заявление о проверке с обжалованием уголовного дела.

“Ну и слава Богу, что мы с Лидской прокуратурой в одной весовой категории”, – заключил активист движения “За Свободу”.

 
 
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Уголовное дело по факту загрязнения реки Дитва возобновлено, сообщил прокурор Лидского района С. Дмуховский в ответ на заявление Гродненского областного...
 

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