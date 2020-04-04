Любовь без границ. Пара с 23-летней разницей в возрасте обручилась через месяц после знакомства

Источник материала: Tut.by

Любви все возрасты покорны, и 27-летняя Сарай Серфейс поняла это, когда познакомилась с 50-летним Джоэлем в приложении Bumble. Эффектная девушка сразу почувствовала, что встретила мужчину своей жизни, и существенная разница в возрасте ее не испугала. Джоэл сначала думал, что красотка вскоре его бросит, но потом понял, что чувства девушки — искренние. Пара обручилась всего через месяц после знакомства, а еще через три месяца влюбленные сыграли свадьбу. Читайте необычную историю любви в нашем материале.





27-летняя Сарай Серфейс переехала из Колорадо в Денвер и решила зарегистрироваться в приложении для знакомств Bumble, чтобы найти свою любовь. После того как среди парней ее возраста не нашлось достойного, она решила обратить внимание на мужчин постарше. Так девушка познакомилась с 50-летним Джоэлем, который жил в 30 минутах ходьбы от ее дома.

Начав общаться, они сразу ощутили особую связь, а через несколько дней переписки и разговоров по телефону поняли, что влюбились друг в друга. После первого свидания пара решила больше не расставаться.





Девушка говорит, что в любимом ее привлекли мужество, стойкость, жажда приключений и сопереживание. Через месяц встреч, в апреле 2019 года, они сделали одинаковые татуировки с символом бесконечности, чтобы выразить свою преданность друг другу. Вскоре после этого Джоэл сделал Сарай предложение.

11 ноября 2019 года влюбленные решили запечатлеть свое обручение, сделав тату с числом 222 на безымянных пальцах. Через три месяца, 22 февраля 2020 года, они поженились на Ямайке.

Родители Сарай, которым по 53 года, сначала относились к выбору дочери скептически, но со временем приняли зятя и подружились с ним.

Американка говорит, что без ума от своего мужа. Она влюблена в его голос, характер и внешность. Некоторые люди думают, что мужчина платит ей за секс, некоторые — что они отец и дочь. А однажды незнакомец даже спросил Джоэля, где он «купил» эту девушку. Несмотря на негативную реакцию окружающих, молодожены заявляют, что их любовь будет длиться вечно.





Сарай получает сообщения в инстаграме о том, что их отношения — «хищные». Многие считают, что она встречается за деньги с богатым «папиком». Девушка защищает свой выбор и говорит, что людям нужно выйти за рамки стереотипов, из-за подобных суждений можно потерять любовь всей жизни.

Джоэл признает, что не ожидал долгих отношений с возлюбленной из-за большой разницы в возрасте. Он был приятно удивлен зрелостью Сарай и ее открытостью. Американец говорит, что женщины постарше обычно более строгие и сдержанные, а его любимая — «глоток свежего воздуха».

Мужчина влюбился в Сарай с первого взгляда. Кроме того, что девушка очень красива, она еще и умна, энергична, сострадательна, весела и очаровательна. Пара не хотела, чтобы первое свидание заканчивалось, поэтому больше не расставалась.





Сначала Джоэл переживал, что для молодой возлюбленной он окажется лишь проходным этапом, но потом понял, что его чувства взаимны. Ему очень нравится, что Сарай постоянно стремится к самосовершенствованию.

Самым большим вызовом для мужчины стало то, что в его традиционной деловой среде обычно не принимают молодежи или тех, кто отличается от других. Его семья не сразу приняла Сарай. Тем не менее Джоэл уверен, что со временем его родственники поймут, насколько крепкие и страстные отношения у него с супругой.

Пара хочет доказать, что настоящая любовь может выходить за рамки консервативных взглядов. Они счастливы вместе и надеются пронести это чувство через всю жизнь.