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Рабочая суббота в исполкомах: представители власти будут отвечать на звонки населения

04.04.2020 08:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рабочая суббота в исполкомах: представители власти будут отвечать на звонки населения

Рабочая суббота в исполкомах страны начнётся традиционно с прямых линий. С 9 утра до полудня представители власти будут отвечать на звонки населения. 

Номера для связи на ваших экранах. Коммунальные и жилищные вопросы, необходимость ремонта дорог, трудности с транспортным сообщением или качеством обслуживания – все обращения будут взяты на контроль. Разобраться с ними обещают не дольше, чем за месяц с момента звонка. Эффективность такой работы, отмечают в исполкомах, доказывает то, что всё чаще вместо жалоб на прямых линиях звучат слова благодарности.

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Рабочая суббота в исполкомах страны начнётся традиционно с прямых линий. С 9 утра до полудня представители власти будут отвечать на звонки населения.  Номера для...
 
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