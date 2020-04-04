Рабочая суббота в исполкомах: представители власти будут отвечать на звонки населения

Источник материала: ОНТ

Рабочая суббота в исполкомах страны начнётся традиционно с прямых линий. С 9 утра до полудня представители власти будут отвечать на звонки населения.

Номера для связи на ваших экранах. Коммунальные и жилищные вопросы, необходимость ремонта дорог, трудности с транспортным сообщением или качеством обслуживания – все обращения будут взяты на контроль. Разобраться с ними обещают не дольше, чем за месяц с момента звонка. Эффективность такой работы, отмечают в исполкомах, доказывает то, что всё чаще вместо жалоб на прямых линиях звучат слова благодарности.

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