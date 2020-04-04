«Василий Теплый» — приметы на 4 апреля

Источник материала: Газета Авангард

4 апреля всегда ассоциировалось у людей с первым теплом, с началом пробуждения природы. Этот день имеет несколько названий: Василий тёплый, парник, капельник, солнечник. В это время на Руси чтили память священномученика Василия, который ревностно защищал родные края от распространения арианства и нёс пропаганду православия. За свои деяния он был изгнан из родных краёв и подвергнут истязаниям.





Народные приметы 4 апреля тесно связаны с природными явлениями, так как ранее именно по этому параметру определяли погоду на новый урожайный сезон. Многие люди до сих пор обращают внимание на погодные условия и стараются предсказывать грядущее лето по приметам.

Если на небе нет ни облачка, то первые дожди начнутся с первым потеплением и будут достаточно тёплыми.

Тёплое и долгое лето сулит растаявший снег с северной стороны.

Если нет солнца, то лето будет пасмурным и холодным.

Тепло укажет на то, что у дачников будет богатый урожай.

Если закат будет багровым, то ждать дождливую погоду.

Апрель, особенно вначале, всегда считался переменчивым месяцем, так как в один день могли быть и дождь, и снег, и солнце.