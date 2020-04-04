На территории Чернобыля планируют создать научные полигоны для радиобиологических исследований

РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Facebook. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения совместно с учеными из Финляндии планирует создать на территории Чернобыля научные полигоны для радиобиологических исследований. Об этом сообщаетсо ссылкой на сообщение ведомства в Facebook.





Сообщается, что в рамках соглашения о международном научном сотрудничестве в области экологических исследований между университетом Юваскюля (Финляндская Республика) и ГСП "Экоцентр" в 10-километровой зоне отчуждения планируют создать четыре научные полигоны для исследований по радиобиологии.





"В частности, предусмотрено проведение натурных, лабораторных и модельных исследований и внедрения новых технических решений. Запланировано проведение кропотливой работы по накоплению, анализу и обобщению мониторинговой информации по различным аспектам радиоэкологии и радиобиологии для определения закономерностей и тенденций развития объектов биосферы в условиях радиационных нагрузок", - говорится в сообщении.