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На территории Чернобыля планируют создать научные полигоны для радиобиологических исследований

04.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 10-километровой зоне отчуждения планируют создать четыре научных полигона для исследований по радиобиологии

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения совместно с учеными из Финляндии планирует создать на территории Чернобыля научные полигоны для радиобиологических исследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Facebook.

Сообщается, что в рамках соглашения о международном научном сотрудничестве в области экологических исследований между университетом Юваскюля (Финляндская Республика) и ГСП "Экоцентр" в 10-километровой зоне отчуждения планируют создать четыре научные полигоны для исследований по радиобиологии.

"В частности, предусмотрено проведение натурных, лабораторных и модельных исследований и внедрения новых технических решений. Запланировано проведение кропотливой работы по накоплению, анализу и обобщению мониторинговой информации по различным аспектам радиоэкологии и радиобиологии для определения закономерностей и тенденций развития объектов биосферы в условиях радиационных нагрузок", - говорится в сообщении.
 
 
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В 10-километровой зоне отчуждения планируют создать четыре научных полигона для исследований по радиобиологии
 
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