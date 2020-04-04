Профсоюзы будут контролировать цены на социально значимые товары

Источник материала: ОНТ

Профсоюзы возьмут на контроль цены. Под особым вниманием будут товары, без которых сложно обойтись человеку.

В списке таких - около 20 позиций. Их стоимость не должна повышаться больше, чем на полпроцента в месяц. Инспекторы проследят за тем, чтобы торговые сети выполняли это правило. Мониторинг будут вести каждую неделю и во всех районах страны. Также профсоюзы проведут работу с нанимателями, чтобы сохранить трудовые коллективы.

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