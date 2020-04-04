Как Беларусь выкрутила руки России в спорах о ценах на нефть

biz.liga.net 2 апреля, был День единения народов России и Беларуси - очередная годовщина подписания первых интеграционных соглашений между странами, пишет





Впервые за последние 20 лет эта дата никак (даже формально) не отмечается на государственном уровне. В стране карантина нет. Но праздник не проводят. Справедливости ради, стоит сказать, что Александр Лукашенко таки поздравил "россиян и беларусов". Скупую цитату с пожеланиями всего наилучшего и упоминанием барьеров, изъятий, препятствий торговле дала пресс-служба беларусского президента.





А в качестве подарка были преподнесены новости последних пары дней. В частности:





- Начался суд над российскими специалистами-пиротехниками, которые работали на печально известном салюте в Минске в результате которого погибла женщина.





- МВД Беларуси инициировало обсуждение идеи внести в законодательство норму о лишении гражданства натурализированных лиц за призывы к экстремизму, разжигание национальной или религиозной розни. Статьи, по которым сидят авторы российского Регнум.ру. Да и натурализация в Беларуси происходит в массе своей товарищей с востока.





- Из Министерства обороны был уволен пресс-секретарь ведомства Владимир Макаров - едва ли не последний публичный (говорю о публичных!) защитник "русского мира" в оборонном ведомстве. Уволен с государственной службы, хоть и по возрасту.









- Беларусские таможенники остановили фуру с контрабандными грушами, которые везли на территорию РФ. На минутку, беларусские таможенники на беларусско-российской границе, где якобы нет таможенного контроля.





Но самая главная новость - это переговоры по нефти. Еще 31 марта посол Беларуси в РФ, господин Семашко, в интервью "Российской газете" говорил, что российские государственные компании предлагают нефть по $7 за баррель, но даже на таком уровне цен, Беларусь не откажется от альтернативных поставок.





Дальше было интереснее. $7 в Минске, видимо, посчитали слишком высокой ценой и взяли паузу. И вот 2 апреля, в "День единения народов Беларуси и России", премьер Беларуси Сергей Румас заявил, что страна готова принять до 2 млн тонн нефти из РФ по цене $4 за баррель.





Цена более чем интересная, если учесть, что в начале 2019 года заместитель министра экономики РФ обозначал себестоимость добычи нефти в РФ в районе $25 за баррель.





Но давайте остановимся на цене. 1 тонна нефти Urals - это 7,28 баррелей. То есть стоимость тонны выходит в размере $29,12. Это цена на "входе" в беларусскую системую. Она включает стоимость перекачки нефтепроводной системой "Транснефти" до станции Унеча.





Цена такой услуги в 2019 году составляла от $17 до $20 за баррель (в зависимости от курса доллара). Таким образом, нефтяные компании РФ продают нефть в систему максимум по $1,6. При себестоимости добычи, напомню, около $25.





Но вернемся к Беларуси. Страна уже имела баланс поставок на апрель в районе 1 млн тонн, но намерена получить еще 2 млн тонн. Беларусские НПЗ могут переработать максимум два миллиона тонн. Но переработать мало - надо продать. Тут вспоминаем о падении рынка топлива, вызванного карантином и экономическим кризисом в мире. Возникает вопрос: зачем так много. Ответ прост.





Около 1 млн тонн пойдет на хранение на восполнение стратегических резервов. Такие мощности уже имеет Белнефтехим. НПЗ на своих хранилищах могут разместить до 200 000 тонн. Еще до 1,5 млн тонн можно закачать в беларусские трубопроводы, увеличив там рабочее давление.





То есть на фоне "ценового дна", Республика Беларусь намерена создать стратегические резервы сырой нефти в объемах 1-2 месяцев переработки. То есть и в мае, при выгодных ценовых условиях, Минск будет скупать российскую нефть в больших объемах.









Следующая задача - возврат позиций на рынках сбыта, в первую очередь украинском. Уменьшение поставок из Беларуси использовали в первую очередь российские поставщики (большая их часть связана с Виктором Медведчуком). Но все равно, на начало карантина сохранялся дефицит порядка 6%. БНК-Украина без сомнения начнет ценовую войну со структурами Медведчука. В ответ будет поднят шум в СМИ об опасности покупки топлива "у союзника России" (умалчивая о поставках из самой РФ).





К теме подключатся медиа, подконтрольные группе Приват. Одним словом, будет интересно. А топливо в Украине может подешеветь. А вот в Беларуси уменьшения цен ожидать не стоит.



