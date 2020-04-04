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Совершить покупку, не выходя из дома: пять важных правил онлайн-шопинга

04.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Купить одежду, бытовую технику или другую необходимую вещь можно, не выходя из дома.  Такая возможность есть благодаря онлайншопингу. Чтобы приобрести действительно нужный товар и не разориться, важно соблюдать несколько правил онлайншопинга.

Совершить покупку, не выходя из дома: пять важных правил онлайн-шопинга
фото из открытых интернет-источников

Сравнивайте цены перед покупкой 

Перед тем, как совершить значительную покупку, лучше поискать этот товар в нескольких магазинах и сравнить цены.

Заказывайте товар в проверенных местах

Онлайн-покупку лучше совершать в проверенных магазинах. А перед тем, как оплатить товар, поищите отзывы на него и на продавцов.

Перед оплатой покупки проверяйте корзину

Чтобы избежать ошибок, перепроверьте корзину перед тем, как оформить заказ. Убедитесь, что там действительно лежат только нужные вещи. Также стоит проверить количество товара и размеры одежды.

Не стоит покупать вещи только из-за скидок 

Низкая стоимость – это всегда привлекательно. Особенно, если сравнивать  с изначальной ценой вещи. Однако покупать её только из-за скидки не стоит, лучше взвесить все «за» и «против» и решить, действительно ли вам нужна эта вещь или всё дело в привлекательной цене.

Не забывайте о возврате товара 

Бракованные вещи можно вернуть. Главное, сохранить бирки и проверить сроки возврата.

ОНТ

 
 
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Купить одежду, бытовую технику или другую необходимую вещь можно, не выходя из дома.  Такая возможность есть благодаря онлайн-шопингу. Чтобы...
 
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