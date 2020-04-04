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Чистая прибыль брестского "Динамо" за 2019 год составила 27 тыс. рублей, в 2018-м у клуба было свыше 8 млн убытка

04.04.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Во исполнение требований "Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов" брестское "Динамо" опубликовало бухгалтерскую отчетность.




Так, чистая прибыль клуба за период с января до декабрь 2019 года составила 27000 рублей (около 10403 доллара США по актуальному курсу). За аналогичный период 2018 года убыток составил 8376000 рублей (около 3227143 долларов США по актуальному курсу).

Кроме того, брестчане в 2019 году согласно документу не потратили ни рубля на вознаграждения агентам.

Полностью с отчетностью можно ознакомиться здесь.


 
 
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  Во исполнение требований "Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов" брестское "Динамо" опубликовало бухгалтерскую отчетность. Так,...
 
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