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Чистая прибыль брестского "Динамо" за 2019 год составила 27 тыс. рублей, в 2018-м у клуба было свыше 8 млн убытка
04.04.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Во исполнение требований "Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов" брестское "Динамо" опубликовало бухгалтерскую отчетность.
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Чистая прибыль брестского "Динамо" за 2019 год составила 27 тыс. рублей, в 2018-м у клуба было свыше 8 млн убытка
Во исполнение требований "Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов" брестское "Динамо" опубликовало бухгалтерскую отчетность. Так,...
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