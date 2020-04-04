"Прежде всего, я сказал, что я думаю, как поехать в Москву. Мы сейчас пытаемся, чтобы администрация президента как-то состыковала это все", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Мир".





interfax.by По словам президента, парад в Минске может пройти и вечером, "опыт у нас есть". "Но утром мы же всегда приходили к памятнику главному нашему в центре Минска - монументу Победы. Понятно, что президент в этот день всегда на месте", - продолжил глава государства, пишет





В то же время, отметил Лукашенко, "Москва - это моя столица". "Я жил в той стране (СССР - ИФ) много лет, как человек состоялся в той стране. Поэтому Москва и моя столица. И надо бы в этот день там побывать. Но вот я думаю, как развести мероприятия. Если я приму решение лететь в Москву на эти торжества, то главный вопрос - как в Беларуси мы будем праздновать", - сказал он.







Фото: Александр Шалгин / ТАСС





При этом президент заметил, что было бы нормально и символично провести празднование 75-летия Победы в Минске, поскольку Беларусь является живым памятником той войне. "Представьте, Путину бы предложили поехать, провести этот день 9 мая в Беларуси. Поехал бы президент России? Нет!" - констатировал Лукашенко.





В целом президент напомнил, что в Великой Отечественной войне сражались многие нации, но белорусы и россияне "гнили в окопах". "Поэтому в год 75-летия и не только в этот год, мы никогда не должны спорить по какой-то нефти, газу и по другим вопросам. Потому что те, кто гнили в окопах - русские и белорусы - они ведь об этом не думали. Они не думали, что когда-то мы сами добровольно откажемся от своей страны, от Советского Союза. Но не мы тому виной, белорусы", - подытожил Лукашенко.



