В ОАО «Володарский» уже посеян овес на площади 100 гектаров

Источник материала: Маяк Преднепровья

В очередной раз погода испытывает сельских тружеников на прочность, то и дело преподнося сюрпризы. Как только прогрелась земля и сельчане начали посевную кампанию —выпал снег, начались ночные заморозки. На несколько дней сев пришлось приостановить, но в тоже время ускорили и другие сельскохозяйственные работы в поле.

Еще до наступления ночных заморозков в ОАО «Володарский» успели посеять овес на площади 100 гектаров. А как только вернулись более теплые весенние дни, приступили к посеву другой ранней яровой культуры — ячменя. Тем более, что в нынешнем году в хозяйстве отвели под ячмень 460 гектаров, вместо прошлогодних 300 га. К посеву пшеницы приступят чуть позже, так как необходимо, чтобы почва лучше прогрелась.

— За время моей работы в сельском хозяйстве на протяжении 10 лет, такие погодные условия вижу впервые, — откровенно говорит главный агроном Александр Лемешков. — Тем не менее, озимые культуры сохранились хорошо — урожай будет, если все же не вмешается погода. Морозы более 10 градусов могут отрицательно сказаться и на посевах овса, ведь уже показались первые всходы.





Но драгоценное время в хозяйстве даром не теряют — ведут подкормку озимых культур, готовят почву под посев, вносят под яровые культуры минеральные удобрения.

В поле за деревней Клетное полным ходом после вспашки почвы ведется ее выравнивание под яровой сев. Здесь на тракторе «Беларус»-3022 в агрегате с большим новым культиватором трудится механизатор Андрей Иванов. КУМ-12 хозяйство приобрело в этом году, поэтому такой высокопроизводительный агрегат используется в работе впервые. Ранее Андрей Ильич трудился на ферме скотником, слесарем по удалению органики, хотя имел в кармане удостоверение тракториста. О смене деятельности не задумывался, но, когда в прошлом году потребовались механизаторы, сразу согласился. Несколько дней постажировался у более опытных механизаторов, помог ему с пультом управления гидросистемой исполняющий обязанности директора Дмитрий Андрейчиков. Механизатор, как говорится, схватил на лету, что нужно делать и как управлять 12-метровым культиватором, который за один проход выполняет большой объем работы.





Заранее в хозяйстве позаботились о качественном семенном фонде, закупили на сумму около 10 тысяч рублей семена высших репродукций. В том числе приобрели 4,5 тонны ячменя суперэлитного сорта «Бровар», а также завезли семена-питомники ячменя, пшеницы и овса. На следующий год из питомников смогут получить свою суперэлиту.

В поле за деревней Выгода с раннего утра и до позднего вечера не смолкает гул трактора. Здесь на новом тракторе «Беларус»-82 в агрегате с новой сеялкой СПУ-6 трудится механизатор Дмитрий Денисенко. От его работы зависит не только качество сева, но и будущий урожай. Постоянно в поле находится молодой агроном-семеновод Антон Конопчик, он здесь ответственный за посев. Строго смотрит за качеством работы, за заделкой семян, нормой высева. В частности, для ячменя установлена норма высева 245 килограммов на гектар. В почву ровно ложатся семена первой репродукции сорта «Фэст».





На вспашке почвы сейчас трудится механизатор Александр Карасев. Раньше на вспашке также был задействован и новый трактор «Беларус»-3522 с новым плугом ППО-9-45. Новую технику испытывал в работе опытный механизатор Василий Ковалев. Сейчас он подцепил новый агрегат МТУ-18 и занимается внесением органики под сахарную свеклу. Механизатор трудится добросовестно, его ставят в пример другим. За день Василий Николаевич вносит на поля по 460 и более тонн органики.

На подкормке озимых культур на самоходной машине «Роса» занят механизатор Владимир Морщенок. Он уже внес минеральные удобрения на площади свыше 700 гектаров.

Под посев яровых культур механизатор Сергей Латыговский вносит калийные, фосфорные и азотные удобрения.





Горячий обед подвезли механизаторам прямо в поле. Вкусно пообедав, набравшись сил, механизаторы снова дружно взялись за работу.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.