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Минская «Юность» в девятый раз стала чемпионом Беларуси по хоккею
Источник материала: ОНТ
Определился чемпион Беларуси по хоккею. В финале столичная «Юность» обыграла солигорский «Шахтёр» и завоевала Кубок Президента.
Решающим стал пятый поединок серии, который проходил на льду «Чижовка-Арены». Три периода встречи завершились вничью – 2:2. И лишь в овертайме минчане вырвали победу. Точку в матче поставил бросок Владислава Ерёменко. «Юность» выиграла финальную серию со счётом 4:1. Для столичного клуба этот чемпионский титул – уже девятый в истории. И впервые команда завоевала золотые медали под руководством нового главного тренера – Александра Макрицкого.
ФОТО: pressball.by
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Определился чемпион Беларуси по хоккею. В финале столичная «Юность» обыграла солигорский «Шахтёр» и завоевала Кубок Президента. Решающим стал пятый поединок...
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