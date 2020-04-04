"Нефтяная война" Москвы и Минска: конец конфликта или апрельское перемирие?

DW. Что об этом думают эксперты из России и Беларуси - у





После трехмесячного нефтяного конфликта Минск и Москва, наконец, смогли заключить контракты на поставку российской нефти в Беларусь. Правда, только на апрель. Напомним, в январе российская нефть перестала поступать на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в прежних объемах из-за отсутствия договоренности о цене. Теперь же, по сообщению "Белнефтехима", в апреле на белорусские НПЗ запланирована поставка 2 млн тонн нефти по цене 4 доллара за баррель.





Однако достигнутую договоренность Минск и Москва понимают по-разному. 2 апреля белорусский премьер Сергей Румас заявил, что запланированные 2 млн тонн будут куплены по цене 4 доллара за баррель и без спорной премии к цене. В этот же день министр энергетики России Александр Новак опроверг это заявление: "Наверное, мне некорректно будет корректировать слова председателя правительства Беларуси", - отметил Новак. - "Я бы прокомментировал, по каким ценам будут идти поставки: это рыночная цена минус экспортная пошлина и 5 долларов премии".

Цена $4 возможна, но только на апрель

Замдиректора московского Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что Сергей Румас поспешил с объявлением цены: "Белорусский премьер, скорее всего, исходит из общей конъюнктуры, считая, что цены на нефть продолжат падать. Но он не учел того, что эта тенденция может в ближайшее время переломиться и произойдет рост. Так что думаю, это просто красивое заявление".





Подобного мнения придерживается и эксперт из Беларуси. Старший аналитик компании "Альпари" в Минске Вадим Иосуб называет заявление Румаса манипуляцией и подчеркивает, что речь идет только о контрактах на апрель. "Цена 4 доллара за баррель действительно могла быть в конкретном моменте. Однако это не значит, что по такой цене можно заключить контракт на долгосрочный период вроде года, ведь это самая низкая цена нефти за последние 20 лет".





1 апреля цена нефти российского сорта Urals (с учетом расходов на логистику и другие расходы продавца) опустилась до минимума с 1999 года - до 10,5 доллара за баррель. В конце марта агентством Argus было зафиксировано, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превысили стоимость продажи российской нефти в Европе.









"В принципе, такое обсуждение, особенно с учетом падения цен, кажется правдоподобным", - заявил DW начальник аналитического управления российской инвесткомпании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. По его словам, ситуация на нефтяных рынках в марте была крайне драматичной. "Люди, которые сидят на регулировании потоков в нефтяных компаниях, осознают, что апрель может быть сопоставим по динамичности, и в таких условиях гарантированно пристроить какие-то объемы, пусть даже по невысокой цене, это благо. Нефть качается, и ее нужно сбывать", - говорит он.

Вопрос о премии российским нефтяникам так и не решен

Но самый спорный вопрос - премия российским компаниям к цене беспошлинных поставок - так и остается нерешенным. Смысл премий состоит в том, что ранее при поставке нефти в Беларусь российские компании зарабатывали меньше, чем при поставках на другие рынки, даже с учетом экспортной пошлины. Чтобы в таких условиях стимулировать российских нефтяников на экспорт, в Беларуси и были придуманы премии. По некоторым данным, премии составляли 10-12 долларов на тонну нефти. Теперь же из-за налогового маневра России в нефтяной сфере и падения цен на нефть Минск настаивает на их отмене.





Ранее Румас заявлял, что часть премии снизят сами компании, а оставшиеся $4,7 будут урегулированы межбюджетными расчетами, "то есть правительство России возьмет эти 4,7 доллара на себя". В России, однако, об этом не слышали. "Белнефтехим" в пресс-релизе от 3 апреля сообщил, что межбюджетными расчетами будут заниматься уже после подписания контрактов.





Белорусский экономист Вадим Иосуб предполагает, что стороны решили начать поставлять нефть, а уже потом договариваться о цене. "Нефть пойдет, а сколько за нее платить и будет ли компенсация премии, пока не ясно. Минск и Москва по-разному трактуют результаты договоренностей, и сейчас лучше никому не верить". По мнению эксперта, поводы для противоречий остаются: "Когда премьер-министр говорит, что отмена премии - это жесткая установка главы государства, я с трудом представляю, что после таких заявлений Минск быстро согласится на покупку нефти с премией", - считает Иосуб.

Нефтяной спор подходит к финалу

"Принципиальные договоренности о поставках с апреля есть, но они пока носят рамочный характер", - отметил руководитель аналитического управления российского Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По его словам, "очевидно, что цена будет ниже, чем в прошлые годы (чуть более 50 долларов за баррель. - Ред.), однако какой возможен дисконт, еще не ясно. Утверждать можно лишь то, что нефтяной спор России и Беларуси подходит к финалу, накал страстей снизился". Эксперт считает, что уступки с российской стороны, скорее всего, будут, но "интерес российских компаний также не может не учитываться".









Так или иначе, эксперты уверены, что соглашение не заставит себя ждать. Открытым остается вопрос цены и объемов. "Если стороны договорятся о поставках без премии, это означает, что Беларусь полностью получит то, что хотела", - считает Вадим Иосуб. А снижение премии до 5 долларов, по словам эксперта, - это компромисс, ведь изначально Россия вообще не хотела уменьшать премию.





Николай Подлевских говорит, что сейчас есть возможность улучшить отношения между Москвой и Минском. "Взаимоотношения России с белорусскими НПЗ были не очень рыночными. Попытка привести их в рыночное русло долго не могла увенчаться успехом. Настала пора смягчить отношения. В пользу этого решения говорят и упавшие цены, и желание загладить ту шероховатость, которая наблюдалась в последние месяцы", - заключает Подлевских.







