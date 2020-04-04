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В Бресте повышенный спрос на продавцов, поваров, водителей и строителей

04.04.2020 14:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте служба занятости в январе-марте оказала содействие в трудоустройстве 600 соискателям, в том числе 425 безработным, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

В Бресте повышенный спрос на продавцов, поваров, водителей и строителей

В областном центре на одного безработного приходится 3,5 вакансии. На 1 апреля на предприятиях насчитывалось 2175 свободных рабочих мест. "Роста безработицы не наблюдается. В службе занятости готовы помочь в поиске подходящей работы. Сейчас повышенный спрос на рабочую силу. В сезон сельхозработ вакансии появляются на овощебазах, хлебозаводах. Торговля приглашает продавцов, поваров, кондитеров. Востребованы операторы связи и почтальоны, водители, строители", - рассказал Вадим Кравчук.

В Бресте работают более 5 тыс. субъектов хозяйствования различных форм собственности. На предприятиях и в организациях трудятся 171,3 тыс. человек - это 48,8% жителей областного центра. "Достаточно неплохо мы сработали в первом квартале. Зафиксирован рост производства промышленной продукции, по некоторым позициям от 10 до 27%. Ощутимо увеличили свои объемы предприятия пищевой промышленности. Наши флагманы - "Савушкин", "Санта Бремор", "Брестхлебопродукт", Брестский мясокомбинат", - отметил первый зампредседателя горисполкома.

Вадим Кравчук добавил, что с учетом складывающейся в мире и стране обстановки ожидается некоторое снижение темпов производства. Предполагается, что в апреле они будут на уровне 2019 года.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте служба занятости в январе-марте оказала содействие в трудоустройстве 600 соискателям, в том числе 425 безработным, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый...
 
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