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Умер ксёндз Олег Дуль
Источник материала: Партизан
Ему было 47 лет. Днем ранее, 2 апреля, умер отец священника Станислав Дуль.
Священник Олег Дуль / Grodnensis.by
Курия Гродненской епархии сообщает, что 3 апреля, на 47-м году жизни, внезапно скончался Олег Дуль, приходской священник прихода святого Станислава Костки в Волковыске и настоятель волковысского деканата./b]
О дате похорон почившего священника будет сообщено позже, пишет
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Ему было 47 лет. Днем ранее, 2 апреля, умер отец священника Станислав Дуль.
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