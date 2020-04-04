Land Rover начинает испытания нового Defender перед выводом внедорожника на рынок ТС

Источник материала: Tut.by

Land Rover Defender нового поколения дебютировал еще прошлой осенью, но выход на белорусский рынок, если все пойдет по плану, ожидается только во второй половине этого года. Тем временем первый экземпляр нового Defender был доставлен в Россию, где он пройдет финальную серию ресурсных и дорожных тестов перед запуском на рынке ТС.





Внедорожник уже преодолел миллионы километров в рамках испытаний в самых разных уголках планеты, поднимаясь на высоту более 3 тысяч метров и справляясь с экстремальными температурами (с морозами ниже -40 °C и 50-градусной жарой). Также Defender преодолел внедорожные трассы в окрестностях американского города Моаб в Юте.





Новый Defender создан на архитектуре D7x от Land Rover с алюминиевой монококовой конструкцией, которая, по словам разработчиков, обеспечивает «лучшую в классе внедорожную геометрию». Дорожный просвет может достигать 291 мм. Усовершенствованная система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2 получила режим «Брод», позволяющий преодолевать водные препятствия глубиной до 900 мм. Новый Defender оснащен постоянным полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой, способен буксировать прицепы массой до 3500 кг и выдерживать максимальную статическую нагрузку на крышу в 300 кг.





В салоне — мультимедиасистема Pivi Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном, а также 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель и проекционный дисплей.





Автомобиль будет доступен с двумя четырехцилиндровыми дизелями мощностью 200 и 240 л. с. и шестицилиндровым 400-сильным бензиновым двигателем с системой «мягкого гибрида». В следующем году линейку дополнит модификация с «подзаряжаемой» гибридной установкой (PHEV).