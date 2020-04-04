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Land Rover начинает испытания нового Defender перед выводом внедорожника на рынок ТС
Источник материала: Tut.by
Land Rover
Внедорожник уже преодолел миллионы километров в рамках испытаний в самых разных уголках планеты, поднимаясь на высоту более 3 тысяч метров и справляясь с экстремальными температурами (с морозами ниже -40 °C и 50-градусной жарой). Также Defender преодолел внедорожные трассы в окрестностях американского города Моаб в Юте.
Новый Defender создан на архитектуре D7x от Land Rover с алюминиевой монококовой конструкцией, которая, по словам разработчиков, обеспечивает «лучшую в классе внедорожную геометрию». Дорожный просвет может достигать 291 мм. Усовершенствованная система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2 получила режим «Брод», позволяющий преодолевать водные препятствия глубиной до 900 мм. Новый Defender оснащен постоянным полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой, способен буксировать прицепы массой до 3500 кг и выдерживать максимальную статическую нагрузку на крышу в 300 кг.
В салоне — мультимедиасистема Pivi Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном, а также 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель и проекционный дисплей.
Автомобиль будет доступен с двумя четырехцилиндровыми дизелями мощностью 200 и 240 л. с. и шестицилиндровым 400-сильным бензиновым двигателем с системой «мягкого гибрида». В следующем году линейку дополнит модификация с «подзаряжаемой» гибридной установкой (PHEV).
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Первый экземпляр нового Defender был доставлен в Россию, где он пройдет финальную серию ресурсных и дорожных тестов перед выходом на рынок ТС.
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