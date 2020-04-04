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Это фейк? После нападения в Печерском лесопарке по соцсетям разошелся «фоторобот» якобы нового могилевского маньяка — проверили его подлинность

04.04.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недавно МогилевОнлайн публиковал информацию о том, что в Печерском лесопарке вечером 28 марта на девушку напал неизвестный мужчина, однако ей помогла группа прохожих: нападавший испугался их приближения и скрылся.


Фоторобот, распространяемый по соцсетям 

Позже СК подтвердил факт нападения. Возбудили уголовное дело и начали проводить следственные мероприятия, чтобы разыскать злоумышленника.

В связи с такими событиями по Могилеву пошли слухи, что в городе появился новый маньяк. И неудивительно: могилевчанам есть чего опасаться. Видимо, не забыта еще громкая история про Фатинского маньяка. Напомним, в марте 2010 года на улице Фатина нашли расчлененный труп. Спустя некоторое время — второй. Эти факты тогда взбудоражили весь город, а через некоторое время убийцу нашли.

В социальных сетях даже появился якобы фоторобот разыскиваемого мужчины из Печерского лесопарка. МогилевОнлайн проверил его подлинность, обратившись в Следственный комитет за комментарием.


— Никаких фотороботов мы однозначно не публиковали, — рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович. — Обстоятельства случившегося выясняются.
 
Теги: Могилев
 
 
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Недавно МогилевОнлайн публиковал информацию о том, что в Печерском лесопарке вечером 28 марта на девушку напал неизвестный мужчина, однако ей помогла группа...
 
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