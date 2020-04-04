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«Я предпочитаю и первое, и второе. И какой-нибудь компот». Как выглядит обед ректора БГУ и сколько стоит
Источник материала: СТВ
Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Андрей Король, ректор БГУ:
Вадим Щеглов:
Андрей Король:
Вадим Щеглов:
Андрей Король:
Вадим Щеглов:
Кассир:
Андрей Король:
Вадим Щеглов:
Андрей Король:
Также в интервью Андрей Король рассказал:
– как и зачем выставляют оценки преподавателям
– какие специальности сейчас популярны
– нужно ли, чтобы ВУЗы финансировали частные компании
– можно ли ему написать в соцсетях
Смотрите 5 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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«Я предпочитаю и первое, и второе. И какой-нибудь компот». Как выглядит обед ректора БГУ и сколько стоит
Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». «Учить не достижениям человечества, а учить учиться». Каким должно быть образование...
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