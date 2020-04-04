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«Я предпочитаю и первое, и второе. И какой-нибудь компот». Как выглядит обед ректора БГУ и сколько стоит

04.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

«Учить не достижениям человечества, а учить учиться». Каким должно быть образование в Беларуси? Мнение ректора БГУ

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Эта столовая больше напоминала привет из прошлого. Сегодня, я смотрю, здесь достаточно современно и большой выбор.

Андрей Король, ректор БГУ:
Конечно, это, как и в обучении – мы не можем не учитывать заказчика на своё питание – наших студентов. Хотя в столовой не только студенты, естественно, обслуживаются. Но и внешние посетители.

Вадим Щеглов:
Что Вы предпочитаете?

Андрей Король:
Я предпочитаю и первое, и второе. И какой-нибудь компот.

«Я предпочитаю и первое, и второе. И какой-нибудь компот». Как выглядит обед ректора БГУ и сколько стоит

Вадим Щеглов:
Салат не едите?

Андрей Король:
Нет, салат я не беру.

Вадим Щеглов:
Посчитайте, пожалуйста, обед ректора сколько выходит по сумме?

Кассир:
4.50.

Андрей Король:
Но это хороший обед.

«Я предпочитаю и первое, и второе. И какой-нибудь компот». Как выглядит обед ректора БГУ и сколько стоит

Вадим Щеглов:
В принципе, достаточно демократично.

Андрей Король:
Ну да.

Также в интервью Андрей Король рассказал:

– как и зачем выставляют оценки преподавателям

– какие специальности  сейчас популярны

– нужно ли, чтобы ВУЗы финансировали частные компании

– можно ли ему написать в соцсетях

Смотрите 5 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Андрей Король, Вадим Щеглов

 
 
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Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». «Учить не достижениям человечества, а учить учиться». Каким должно быть образование...
 
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