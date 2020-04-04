«Я предпочитаю и первое, и второе. И какой-нибудь компот». Как выглядит обед ректора БГУ и сколько стоит

Источник материала: СТВ

Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» .

«Учить не достижениям человечества, а учить учиться». Каким должно быть образование в Беларуси? Мнение ректора БГУ

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Эта столовая больше напоминала привет из прошлого. Сегодня, я смотрю, здесь достаточно современно и большой выбор.

Андрей Король, ректор БГУ:

Конечно, это, как и в обучении – мы не можем не учитывать заказчика на своё питание – наших студентов. Хотя в столовой не только студенты, естественно, обслуживаются. Но и внешние посетители.

Вадим Щеглов:

Что Вы предпочитаете?

Андрей Король:

Я предпочитаю и первое, и второе. И какой-нибудь компот.





Вадим Щеглов:

Салат не едите?

Андрей Король:

Нет, салат я не беру.

Вадим Щеглов:

Посчитайте, пожалуйста, обед ректора сколько выходит по сумме?

Кассир:

4.50.

Андрей Король:

Но это хороший обед.





Вадим Щеглов:

В принципе, достаточно демократично.

Андрей Король:

Ну да.

Также в интервью Андрей Король рассказал:

– как и зачем выставляют оценки преподавателям

– какие специальности сейчас популярны

– нужно ли, чтобы ВУЗы финансировали частные компании

– можно ли ему написать в соцсетях

Смотрите 5 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.