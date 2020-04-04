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Если вы в больнице - о вашем питомце позаботятся бесплатно

04.04.2020 14:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

“Если вы находитесь на карантине в больнице, а ваш питомец остался дома совсем один, мы будем рады БЕСПЛАТНО взять его на передержку, - эту акцию запустил сервис по поиску исполнителей для выгула или передержки животных Petsitters.by.

Также сервис бесплатно возьмет на выгул питомцев, чьи владельцы более уязвимы (в возрасте 65+), чтобы минимизировать их риск соприкосновения с вирусом.

Сервис представляет собой площадку наподобие AirBnb, где владелец домашнего питомца может найти выгульщика или “петситтера” и связаться с ними самостоятельно, договорившись об услуге. На время пандемии многие зарегистрированные на площадке исполнители готовы позаботиться о питомцах бесплатно. Что для этого нужно сделать?

Сервис найдет для питомца ситтера на указанные даты. Количество мест ограничено, но если все ситтеры будут заняты, то сервис предложит ближайшего освободившегося.

“Сейчас наша миссия том, чтобы максимально помочь владельцам домашних животных сохранять спокойствие и ограничить контакт с окружающим миром”, - рассказывает основатель платформы Евгения Гончеренок.

Если вы также хотите помочь тем, кто оказался на карантине или вынужден оставить животных дома в одиночестве, вы можете стать волонтером с помощью этого сервиса. Для этого вам нужно зарегистрироваться: выберите «хочу работать» и услугу «передержка», пройдите верификацию и укажите в анкете «волонтер Petsitters».

Напомним, что COVID-19 не передается от питомца к человеку и наоборот. Берегите себя и #оставайтесьдома.

 
 
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“Если вы находитесь на карантине в больнице, а ваш питомец остался дома совсем один, мы будем рады БЕСПЛАТНО взять его на передержку”, - эту акцию запустил сервис...
 
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