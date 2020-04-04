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Команда Минской области встречается с командой Президента на любительском турнире по хоккею

04.04.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба достигли апогея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 апреля началась финальная серия плей-офф.

Команда Минской области встречается с командой Президента на любительском турнире по хоккею

На ледовой площадке «Олимпик Арена» в Минске встречаются сборная Минской области, которая в полуфинале обыграла Брестский регион, и команда Президента, победившая ранее дружину Гродненской области. Счет после первого периода – 2:1 в пользу команды главы государства.

Президент Беларуси о спортивных мероприятиях: «Хотите – пожалуйста, приходите. Нет – значит нет»

Команда Минской области встречается с командой Президента на любительском турнире по хоккею

Кстати, проигравшие в полуфинале коллективы в Барановичах оспаривают бронзовые медали турнира. Что касается золота, то здесь борьба будет вестись до двух побед одного из соперников.

Команда Минской области встречается с командой Президента на любительском турнире по хоккею

Результаты матчей – в нашем следующем выпуске новостей.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба достигли апогея, сообщили в программе...
 
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