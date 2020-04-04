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Семья прожила в квартире 40 лет, а во время ремонта нашла два боевых пистолета
Источник материала: Партизан
МВД сообщает: в милицию позвонила женщина и рассказала, что уже более сорока лет живет на первом этаже многоэтажки. Сейчас делают ремонт, и из-за шума и неприятного запаха решили заодно заменить полы.
Строители вскрыли напольное покрытие и обнаружили тайник с оружием: револьвер типа «Наган» и автоматический пистолет типа «Вальтер» плюс кобуру. Все оружие — времен Великой отечественной.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла находку. По данному факту проводится проверка, назначена экспертиза.
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МВД сообщает: в милицию позвонила женщина и рассказала, что уже более сорока лет живет на первом этаже многоэтажки. Сейчас делают ремонт, и из-за шума и неприятного...
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