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Как спасти кожу рук после использования антисептиков

04.04.2020 15:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как спасти кожу рук после использования антисептиков

Частое мытьё рук и использование антисептических гелей призвано защищать от вирусов. Однако применение таких агрессивных средств довольно губительно сказывается на коже. Следующие советы помогут сохранить кожу здоровой и мягкой.

Как сообщает портал psychologies.ru, спирта в составе антисептика должно быть не меньше 70%. Однако такой состав наносит ущерб нашим рукам. Дело в том, что спирт не только обезвоживает кожу, но также и смывает с поверхности эпидермиса гидролипидную мантию. Она представляет собой слой из воды и жиров, который защищает организм человека от попадания в него болезнетворных бактерий.

Из-за того, что мы должны обрабатывать кожу рук часто, этот слой не успевает восстанавливаться. В результате могут возникнуть зуд, шелушение, сухость и даже мелкие трещинки. Они могут значительно увеличить риск попадания инфекции в организм. 

Для того, чтобы облегчить состояние рук и кожи, необходимо как можно чаще пользоваться увлажняющими средствами. Для этих целей отлично подойдёт обычный крем для рук. Лучше, если он будет содержать в своём составе восстанавливающие, защищающие и успокаивающие ингредиенты: ланолин, воски, натуральные масла, жирорастворимые витамины, глицерин и вазелин. Однако масла не должны быть эфирными, поскольку они могут раздражать кожу. Предпочтение лучше отдавать миндальным, конопляным, персиковым, абрикосовым и прочими маслам в составе. 

Отличным вариантом станут средства для атопичной кожи, которые можно приобрести в аптеке. Эти средства способны в кратчайшие сроки успокоить кожу, а также помочь восстановить её защитный барьер, снять зуд, раздражение и шелушения. Обычно такие средства продаются в простых упаковках и ничем не пахнут.

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Частое мытьё рук и использование антисептических гелей призвано защищать от вирусов. Однако применение таких агрессивных средств довольно губительно...
 
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