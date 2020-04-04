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Что такое микрозелень и как её правильно посадить
Источник материала: СТВ
Микрозелень на подоконнике – новый тренд. Всходы растений – в топе полезных продуктов у любителей ЗОЖ. Возникает вопрос: зачем есть побеги высотой несколько сантиметров? Что такое микрозелень и как её правильно посадить, рассказали в программе
Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
Вода. Желательно, чтобы вода была отстоянная. Может быть обычная, водопроводная, но не менее 6 часов чтобы она постояла перед тем, как вы начнёте ею пользоваться. Мы берём нашу подложку, интенсивно её промачиваем.
После этого необходимо взять выбранные семена и равномерно их распределить по нашему субстрату.
После того, как вы оценили закрывание семенами вашей подложки, вам необходимо дополнительно эти семена сбрызнуть водой с использованием подручных средств и обязательно поставить на проращивание.
Как правило, семена лучше прорастают в темноте. Поэтому желательно ваши семена накрыть каким-нибудь светонепроницаемым материалом. В нашем случае, это такой же контейнер.
Наш контейнер с микрозеленью готов. Сейчас нам его необходимо поставить в любое место с постоянной температурой, чтобы семенам было тепло.
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Микрозелень на подоконнике – новый тренд. Всходы растений – в топе полезных продуктов у любителей ЗОЖ. Возникает вопрос: зачем есть побеги высотой несколько...
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