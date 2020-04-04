Самое яркое Суперлуние в 2020 году будет 8 апреля

Источник материала: СТВ

8 апреля белорусы смогут увидеть самое яркое Суперлуние в этом году. Его ещё называют «Розовая луна», рассказали в программе «Плюс-минус» . В этот день спутник Земли подойдёт к нашей планете на максимально короткое расстояние.

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Луна будет освещать небо ярче на 30%, а её диск увеличится примерно на 14%. Наблюдать за этим явлением лучше всего в предрассветные часы.





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