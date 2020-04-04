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Футболисты БАТЭ добыли первую победу в чемпионате Беларуси, обыграв на своем поле "Рух"

04.04.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболисты борисовского БАТЭ добыли первые очки в 30-м чемпионате Беларуси, одолев на своем поле брестский "Рух" с минимальным перевесом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух стартовых поражений от "Энергетика-БГУ" (1:3) и "Славии" (1:2), вице-чемпионам страны отступать было некуда. Поэтому встречу с дебютантом высшей лиги на "Борисов-Арене" подопечные Кирилла Альшевского начали очень активно и на 7-й минуте вышли вперед после гола Станислава Драгуна. Хозяева продолжали владеть инициативой, но до финального свистка так и не смогли увеличить свое преимущество.


Во время матча. Фото ФК БАТЭ


Также сегодня солигорский "Шахтер" сыграл вничью с гродненским "Неманом" - 0:0.

Позже чемпион Беларуси брестское "Динамо" на своем поле встретится с мозырской "Славией".

В пятницу, 3 апреля, состоялись два стартовых поединка 3-го тура. Футболисты минского "Динамо" после поражений от "Руха" (0:1) и "Минска" (2:3) уверенно переиграли у себя дома жодинское "Торпедо-БелАЗ" со счетом 2:0. Торпедовцы в двух первых турах с одинаковым результатом 1:0 победили солигорский "Шахтер" и бобруйскую "Белшину".

Бобруйчане вчера потерпели третье поражение подряд, уступив на своем поле со счетом 0:1 "Городее", для которой это первая виктория в нынешнем турнире.
Футболисты "Городеи" одержали гостевую победу над "Белшиной" в 3-м туре .
В воскресенье, 5 апреля, центральным поединком станет столичное дерби между "Энергетиком-БГУ" и "Минском". Эти команды одержали по две победы. Кроме того, в этот день "Витебск" примет в Борисове "Смолевичи", а "Ислочь" на стадионе ФК "Минск" встретится со "Слуцком".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Минск" - 6 очков (2 матча), "Энергетик-БГУ" - 6 (2), "Ислочь" - 6 (2), "Торпедо-БелАЗ" - 6 (3).
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Футболисты борисовского БАТЭ добыли первые очки в 30-м чемпионате Беларуси, одолев на своем поле брестский "Рух" с минимальным перевесом 1:0, сообщает корреспондент...
 
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