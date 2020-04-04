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Артисты провели 10-часовой онлайн-марафон в поддержку белорусских врачей
Источник материала: ОНТ
Вынужденная остановка ждёт индустрию развлечений. Зарабатывать сейчас артисты не могут, а вот доброе дело вполне им по силам. Чем могу помочь лично я? Такой вопрос в нынешней ситуации, кажется, задаёт себе каждый. Вот и белорусские артисты, недолго думая, подготовили музыкальный ответ. Получилось 10 часов музыки, слов поддержки… в общем, большой благотворительный марафон. Во время эфира зрители могли перечислять средства на счёт третьей городской больницы Минска.
В каждом спетом слове – особый смысл. 600 минут музыки и поддержки тем, кто сейчас не может остаться дома и работает в режиме 24 на 7 ради каждого из нас.
В студии продюсерского центра «Спамаш» всё, как в известном фильме о музыкальном марафоне поддержки. Только в реальной жизни и, к сожалению, не по сценарию комедии. Условия диктуют правила безопасности. При входе – обязательная дезинфекция. График выступления составлен так, чтобы артисты не встречались. А зрители у экранов получили удовольствие и почувствовали главное.
И здесь за каждой шуткой – уверенность, что мы справимся, что скоро всё будет как прежде. Важно поддержать каждого, кто возвращает нам нашу привычную жизнь. Вместо билета на этот концерт зрители могли перечислить средства на благотворительный счёт третьей минской больницы. Ведь помощь лишней не бывает.
Под хэштегом #БЕЛАРУСЬБЕЗCOVID из этой студии в социальные сети разлетались десятки фотографий. Оставляя его под своей публикацией, каждый может задуматься, что ещё сделать для своей безопасности и здоровья своих близких. О всех мерах напоминали и врачи, которые выходили на связь со студией прямо из больниц.
За десять часов марафона к нему подключились почти десять тысяч человек. Такая онлайн «Минск-Арена» на безопасном расстоянии, где все желают друг другу лишь одного.
И пусть условия нашей жизни сейчас стали другими, в них мы каждый день учимся проявлять свои лучшие качества. И даже на расстоянии друг от друга, но точно вместе знаем, как победить.
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Вынужденная остановка ждёт индустрию развлечений. Зарабатывать сейчас артисты не могут, а вот доброе дело вполне им по силам. Чем могу помочь лично я? Такой вопрос...
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