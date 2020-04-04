Артисты провели 10-часовой онлайн-марафон в поддержку белорусских врачей

Источник материала: ОНТ

Вынужденная остановка ждёт индустрию развлечений. Зарабатывать сейчас артисты не могут, а вот доброе дело вполне им по силам. Чем могу помочь лично я? Такой вопрос в нынешней ситуации, кажется, задаёт себе каждый. Вот и белорусские артисты, недолго думая, подготовили музыкальный ответ. Получилось 10 часов музыки, слов поддержки… в общем, большой благотворительный марафон. Во время эфира зрители могли перечислять средства на счёт третьей городской больницы Минска.

В каждом спетом слове – особый смысл. 600 минут музыки и поддержки тем, кто сейчас не может остаться дома и работает в режиме 24 на 7 ради каждого из нас.

В студии продюсерского центра «Спамаш» всё, как в известном фильме о музыкальном марафоне поддержки. Только в реальной жизни и, к сожалению, не по сценарию комедии. Условия диктуют правила безопасности. При входе – обязательная дезинфекция. График выступления составлен так, чтобы артисты не встречались. А зрители у экранов получили удовольствие и почувствовали главное.

Группа «DaVinci»: «Искусство же лечит! Для чего человечество годами занималось творчеством? Для того, чтобы сейчас послушать песню, посмотреть на какую-то репродукцию и понять, что мир прекрасен! И внутри нас то спокойствие и счастье, которым мы должны наполнять друг друга. У меня слоган появился – мир прекрасен, пусть не всегда безопасен!»

И здесь за каждой шуткой – уверенность, что мы справимся, что скоро всё будет как прежде. Важно поддержать каждого, кто возвращает нам нашу привычную жизнь. Вместо билета на этот концерт зрители могли перечислить средства на благотворительный счёт третьей минской больницы. Ведь помощь лишней не бывает.

Анжелина Микульская, директор продюсерского центра «Спамаш»: «Врач поделилась со мной перепиской со своим сыном, который тоже доктор. Он настолько маму поддерживал в работе… Слова, что мы будем стоять до последнего – я буду плакать… Меня это тронуло до глубины души.Мы сможем вместе! И Беларусь без COVID-19 – это реально, это возможно, и всё зависит только от нас».

Под хэштегом #БЕЛАРУСЬБЕЗCOVID из этой студии в социальные сети разлетались десятки фотографий. Оставляя его под своей публикацией, каждый может задуматься, что ещё сделать для своей безопасности и здоровья своих близких. О всех мерах напоминали и врачи, которые выходили на связь со студией прямо из больниц.

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова г. Минска: «Спасибо огромное организаторам концерта, потому что мы сейчас нуждаемся в такой поддержке. Что бы ни произошло, мы всё равно на переднем краю. И мы оказываем ту помощь, которую мы оказывали и будем оказывать! И именно человеческое общение людей проявляется как никогда!».

За десять часов марафона к нему подключились почти десять тысяч человек. Такая онлайн «Минск-Арена» на безопасном расстоянии, где все желают друг другу лишь одного.

И пусть условия нашей жизни сейчас стали другими, в них мы каждый день учимся проявлять свои лучшие качества. И даже на расстоянии друг от друга, но точно вместе знаем, как победить.

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