Активизировались нелегальные перевозчики. Как быть тем, кто работает по закону?

Источник материала: ОНТ

Говорят – не повезёт… А если придумать хитрую схему? Речь не о фортуне, а о нелегалах, которые работают на междугородних маршрутах, не имея на то законных оснований. Чтобы регулярно доставлять пассажиров из пункта А в пункт Б, нужно и тендер выиграть, и оформиться, как положено, платить налоги и гарантировать безопасность. Поэтому нелегалы – головная боль для тех, у кого всё по закону. Оно и понятно – бизнес. Так кто кому дорогу перешел?

У руля транспортной компании Александр почти 20 лет, и всё это время возить привык по правилам. Но когда недобросовестные конкуренты буквально из-под носа «увозят» его пассажиров, теряется не только доход, но и смысл работать «по-белому». Приезжают на пять минут раньше расписания и выдвигаться в рейс приходится чуть ли не пустому.

Александр Морев, руководитель транспортной компании: «Нам приходится оплачивать 15% от продажи билетов вокзалам, 20% НДС, 14% уплачиваем налога на прибыль. Таким образом, автобус еще не успел вернуться в гараж. А более одной трети заработанных финансовых средств обязаны отдать в виде налогов. В таких условиях осуществлять достойную конкуренцию – практически невозможно».

Надо бы первым делом пояснить, через что проходят честные игроки, чтобы стать регулярным перевозчиком. Огромную папку документов комиссия рассматривает чуть ли не под микроскопом. Накануне съёмок за право осуществлять междугородние и пригородные перевозки боролись почти полсотни компаний. Конкурс, как в вузе – почти три компании на место.

Александр Кохно, директор предприятия «Миноблпассажиртранс»: «Конкурс мы проводим в течение трех дней. У нас 14 лотов, завялены 38 претендентов. Среди требований к претенденту – свидетельство о регистрации, лицензия, ТС, на котором будут выполнятся перевозки».

Кроме финансовой нагрузки – обязательная страховка транспорта и пассажиров, техосмотр дважды в год, перед выездом на линию – медицинский контроль. За каждым маневром маршрутки – навигационный надзор. Расписание, правила… Всё ради безопасности пассажиров.

А как работают нелегалы? Мы решили понаблюдать. На первый взгляд, всё в порядке: водитель никого не зазывает и силой в салон не заталкивает. Пассажиры рассчитываются и поехали себе, например, в Борисов. Что ж тут незаконного?

Надо сказать, появлению транспортных инспекторов водители были не рады. А все потому, что царь-то… не настоящий! Водители в своих версиях далеки от истины – либо хитрят, либо на самом деле не знают законов.

Владимир Мартиневский, ведущий специалист управления контроля автомобильного транспорта филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области: «Нерегулярные перевозки – это осуществление перевозки пассажиров на работу, в учебное учреждение, для осуществления мероприятий различного рода торжеств: свадьбы, юбилеи…все остальные перевозки – регулярные».

Утверждать не берёмся, но ведь когда перевозчик регистрируется как нерегулярный, он наверняка знает, какую работу будет выполнять. По факту – одно противоречит другому, и это подтверждают пассажиры.

А у перевозчика есть такое – рейсы действительно осуществляют регулярно: есть и расписание в интернете, и маршрут, и точка сбора, которую могут организовать, где вздумается. И возмущению по этому поводу нет предела.

Да, и наш рейд пришёлся не всем по душе…. Когда аргументы заканчивались, несогласные шли оформляться. Были, кстати, и случаи самоизоляции. Возле машины стали собираться пассажиры, поэтому ждали недолго. Говорит, не прятался, а убирал салон. Итог проверки тот же – незаконная предпринимательская деятельность.

Иван Алисейко, начальник управления контроля транспортной деятельности предприятия «Транспортная инспекция» : «Понятно, что такие перевозки осуществляются без утверждения каких-либо маршрутов: не устанавливается скорость, не устанавливаются интервалы движения. Водители стараются побыстрее закончить маршрут: чем больше оборот, тем больше они заработают денег».

Свои рейды устраивала и Екатерина. За это, говорит, прилетел привет из 90-х. Екатерина выступает в судах как специалист по делам в незаконной предпринимательской деятельности. И иногда, говорит, методы «нелегалов» выходят за рамки разумного, бывало и рукоприкладство. Потом всё отрицают.

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров: «Они работают по принципу «я хочу работать в этом направлении, и я буду работать в этом направлении». Яркий пример по одному из маршрутов в Минском районе призвали к здравому смыслу одного из перевозчиков в нерегулярном сообщении – говорят ему: есть возможность поставить две машины, а он ставит условия – там будут работать или мои десять машин, или нисколько. Те перевозчики, которые нарушают закон, пытаются диктовать свои желания, свои претензии государству и свои правила участия на этом рынке».

Высаживают в поле, на перекрестах, дают чек, только если попросят, нарушают правила – и это только из личного архива Екатерины. Штрафы, говорит, на них не действуют. Тут же приводит пример: брестская организация поочередно получила 2700, 4050 и 6750 рублей штрафа и не прекратила работать. Необходимо, уверена, ужесточать ответственность и возвращаться к лицензированию, чтобы снова было что терять. И дать возможность заработать тем, кто делает это законным путем.

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