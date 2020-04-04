|
Активизировались нелегальные перевозчики. Как быть тем, кто работает по закону?
Источник материала: ОНТ
Говорят – не повезёт… А если придумать хитрую схему? Речь не о фортуне, а о нелегалах, которые работают на междугородних маршрутах, не имея на то законных оснований. Чтобы регулярно доставлять пассажиров из пункта А в пункт Б, нужно и тендер выиграть, и оформиться, как положено, платить налоги и гарантировать безопасность. Поэтому нелегалы – головная боль для тех, у кого всё по закону. Оно и понятно – бизнес. Так кто кому дорогу перешел?
У руля транспортной компании Александр почти 20 лет, и всё это время возить привык по правилам. Но когда недобросовестные конкуренты буквально из-под носа «увозят» его пассажиров, теряется не только доход, но и смысл работать «по-белому». Приезжают на пять минут раньше расписания и выдвигаться в рейс приходится чуть ли не пустому.
Надо бы первым делом пояснить, через что проходят честные игроки, чтобы стать регулярным перевозчиком. Огромную папку документов комиссия рассматривает чуть ли не под микроскопом. Накануне съёмок за право осуществлять междугородние и пригородные перевозки боролись почти полсотни компаний. Конкурс, как в вузе – почти три компании на место.
Кроме финансовой нагрузки – обязательная страховка транспорта и пассажиров, техосмотр дважды в год, перед выездом на линию – медицинский контроль. За каждым маневром маршрутки – навигационный надзор. Расписание, правила… Всё ради безопасности пассажиров.
А как работают нелегалы? Мы решили понаблюдать. На первый взгляд, всё в порядке: водитель никого не зазывает и силой в салон не заталкивает. Пассажиры рассчитываются и поехали себе, например, в Борисов. Что ж тут незаконного?
Надо сказать, появлению транспортных инспекторов водители были не рады. А все потому, что царь-то… не настоящий! Водители в своих версиях далеки от истины – либо хитрят, либо на самом деле не знают законов.
Утверждать не берёмся, но ведь когда перевозчик регистрируется как нерегулярный, он наверняка знает, какую работу будет выполнять. По факту – одно противоречит другому, и это подтверждают пассажиры.
А у перевозчика есть такое – рейсы действительно осуществляют регулярно: есть и расписание в интернете, и маршрут, и точка сбора, которую могут организовать, где вздумается. И возмущению по этому поводу нет предела.
Да, и наш рейд пришёлся не всем по душе…. Когда аргументы заканчивались, несогласные шли оформляться. Были, кстати, и случаи самоизоляции. Возле машины стали собираться пассажиры, поэтому ждали недолго. Говорит, не прятался, а убирал салон. Итог проверки тот же – незаконная предпринимательская деятельность.
Свои рейды устраивала и Екатерина. За это, говорит, прилетел привет из 90-х. Екатерина выступает в судах как специалист по делам в незаконной предпринимательской деятельности. И иногда, говорит, методы «нелегалов» выходят за рамки разумного, бывало и рукоприкладство. Потом всё отрицают.
Высаживают в поле, на перекрестах, дают чек, только если попросят, нарушают правила – и это только из личного архива Екатерины. Штрафы, говорит, на них не действуют. Тут же приводит пример: брестская организация поочередно получила 2700, 4050 и 6750 рублей штрафа и не прекратила работать. Необходимо, уверена, ужесточать ответственность и возвращаться к лицензированию, чтобы снова было что терять. И дать возможность заработать тем, кто делает это законным путем.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Говорят – не повезёт… А если придумать хитрую схему? Речь не о фортуне, а о нелегалах, которые работают на междугородних маршрутах, не имея на то законных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)