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Жёсткое ДТП произошло на Вульке напротив магазина Санта
04.04.2020 22:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло вечером 4 апреля 2020 года в Бресте на Вульке, напротив магазина Санта на перекрёстке Рябиновой и Сябровской.
Все живы, пострадавших нет.
Как рассказал нам очевидец, водитель красной легковушки поворачивал налево, и не пропустил встречку, которая шла на зелёный сигнал.
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