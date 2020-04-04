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Жёсткое ДТП произошло на Вульке напротив магазина Санта

04.04.2020 22:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло вечером 4 апреля 2020 года в Бресте на Вульке, напротив магазина Санта на перекрёстке Рябиновой и Сябровской.

Жёсткое ДТП произошло на Вульке напротив магазина Санта

Все живы, пострадавших нет.

Жёсткое ДТП произошло на Вульке напротив магазина Санта

Как рассказал нам очевидец, водитель красной легковушки поворачивал налево, и не пропустил встречку, которая шла на зелёный сигнал.

Жёсткое ДТП произошло на Вульке напротив магазина Санта

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Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло вечером 4 апреля 2020 года в Бресте на Вульке, напротив магазина Санта на перекрёстке Рябиновой и Сябровской. Все живы, пострадавших нет. Как...
 
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