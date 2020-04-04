Школьник из Быхова стал местной знаменитостью благодаря встрече с Президентом

Источник материала: ОНТ

Свежий номер с доставкой на дом из самого Дворца Независимости. Экземпляр школьной газеты из Быхова совершил маленькое, но стремительное путешествие по стране. А всё потому, что один из юных журналистов дал слово Президенту, Александр Лукашенко в долгу не остался. И теперь Дима Иванов в свои 14 в родном Быхове – местная знаменитость.

Побывать во Дворце Независимости, пожать руку Главе государства, а спустя две недели еще и получить автограф белорусского лидера с доставкой на дом. И все это в 14 лет. Дима Иванов в родном Быхове и так уже местная знаменитость: накануне Дня Конституции он оказался в числе ребят, которые получили свой первый паспорт из рук Президента. Однако этим дело не ограничилось: на всю страну юноша заявил, что хочет разместить фото с Александром Лукашенко на первой полосе газеты гимназии, а статью обязательно даст почитать Главе государства.

Неважно, что каникулы. Дима Иванов с утра спешит в гимназию, как обычно. Разве что разрешает себе поспать на час больше и вместо привычного строгого дресс-кода выбирает яркий молодёжный стиль.

Дима – ведущий корреспондент местного средства массовой информации. «ГОНГ» или «Газета о нашей гимназии» каждый месяц рассказывает о самых важных событиях. Скоро надо готовить спецвыпуски ко Дню Победы и юбилею города. Но прежде то, что актуально сегодня.

Дмитрий Иванов, ученик гимназии города Быхова: «Мы каждый год принимаем участие в неделе леса. Мы разбились на группы: Какая-то группа собирала мусор, какая-то сгребала листья, которые остались. Какая-то сажала деревья и поливала их. Я фотографировал: чуть-чуть работал, чуть-чуть фотографировал».

Но самый важный информационный повод утвердили без споров, единогласно: Дима сам оказался на первой полосе да ещё и рядом с Президентом. Накануне Дня Конституции школьники со всей Беларуси во Дворце Независимости получили свой первый и самый важный документ – паспорт. Для начинающего репортёра и событие, и снимок – журналистская удача.

Историю Димы Иванова, победителя республиканского фестиваля-конкурса детских СМИ и ведущего радиопрограммы о разных школах мира, на главной странице рассказал его коллега.

Дмитрий Оскирко, ученик гимназии города Быхова: «Я понимал, что ее будет читать Президент. Дима отвечал на все вопросы ясно, понятно. Из-за этого статью было писать было очень легко. И, как по мне, статья получилась очень интересной».

Рейтинги февральского «ГОНГа» взлетели, немалым тиражом расходились экземпляры. Один отправили во Дворец независимости. Президент газету прочёл и направил напутствие юным журналистам. Газету с автографом доставили прямо адресату. По такому случаю в гимназию приехал руководитель региона.

И здесь юные журналисты не упустили момент, чтобы задать несколько вопросов губернатору: спрашивали о малой Родине, как выбрать профессию… И об этой встрече обязательно напишут на страницах «ГОНГа».

Теперь Дима – местная знаменитость. И гордость семьи. Тогда, 10 марта, Ивановы долго не могли уснуть: все разговоры о визите старшего сына во Дворец. Вместе разглядывали фото в паспорте, листали книгу – подарок от Президента.

Запомнилось все до мельчайших подробностей: и крепкое мужское рукопожатие Президента и дельные советы для взрослой жизни, которая уже начинается.

Дмитрий Иванов, ученик гимназии города Быхова: Самый, который мне очень сильно запомнился, он сказал: «Не спешите выбирать профессию. А то выберете, как я, и будете потом получать другое образование».

Жизнь гимназическая по-тихоньку возвращается к прежнему ритму, а Дима – к своим обязанностям. Он ещё и командир отряда юных инспекторов дорожного движения. По субботам учит младшеклассников безопасности на дороге и тут же фотоотчет – для следующего «ГОНГа». Пока журналистика – любимое хобби.

Над окончательным выбором Дима ещё поразмыслит, ведь между репортажами о гимназии мальчик интересуется экологией. Какой бы выбор не сделал, 14-летие точно запомнит на всю жизнь. В семье даже собрали целое досье: скачали видео, сохранили статьи, скупили все газеты. Об этом любят говорить по вечерам за чашкой чая с конфетами. Правда, в той самой коробке – уже другие сладости, но ведь не зря говорят – послевкусие осталось.

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