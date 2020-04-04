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Школьник из Быхова стал местной знаменитостью благодаря встрече с Президентом
Источник материала: ОНТ
Свежий номер с доставкой на дом из самого Дворца Независимости. Экземпляр школьной газеты из Быхова совершил маленькое, но стремительное путешествие по стране. А всё потому, что один из юных журналистов дал слово Президенту, Александр Лукашенко в долгу не остался. И теперь Дима Иванов в свои 14 в родном Быхове – местная знаменитость.
Побывать во Дворце Независимости, пожать руку Главе государства, а спустя две недели еще и получить автограф белорусского лидера с доставкой на дом. И все это в 14 лет. Дима Иванов в родном Быхове и так уже местная знаменитость: накануне Дня Конституции он оказался в числе ребят, которые получили свой первый паспорт из рук Президента. Однако этим дело не ограничилось: на всю страну юноша заявил, что хочет разместить фото с Александром Лукашенко на первой полосе газеты гимназии, а статью обязательно даст почитать Главе государства.
Неважно, что каникулы. Дима Иванов с утра спешит в гимназию, как обычно. Разве что разрешает себе поспать на час больше и вместо привычного строгого дресс-кода выбирает яркий молодёжный стиль.
Дима – ведущий корреспондент местного средства массовой информации. «ГОНГ» или «Газета о нашей гимназии» каждый месяц рассказывает о самых важных событиях. Скоро надо готовить спецвыпуски ко Дню Победы и юбилею города. Но прежде то, что актуально сегодня.
Но самый важный информационный повод утвердили без споров, единогласно: Дима сам оказался на первой полосе да ещё и рядом с Президентом. Накануне Дня Конституции школьники со всей Беларуси во Дворце Независимости получили свой первый и самый важный документ – паспорт. Для начинающего репортёра и событие, и снимок – журналистская удача.
Историю Димы Иванова, победителя республиканского фестиваля-конкурса детских СМИ и ведущего радиопрограммы о разных школах мира, на главной странице рассказал его коллега.
Рейтинги февральского «ГОНГа» взлетели, немалым тиражом расходились экземпляры. Один отправили во Дворец независимости. Президент газету прочёл и направил напутствие юным журналистам. Газету с автографом доставили прямо адресату. По такому случаю в гимназию приехал руководитель региона.
И здесь юные журналисты не упустили момент, чтобы задать несколько вопросов губернатору: спрашивали о малой Родине, как выбрать профессию… И об этой встрече обязательно напишут на страницах «ГОНГа».
Теперь Дима – местная знаменитость. И гордость семьи. Тогда, 10 марта, Ивановы долго не могли уснуть: все разговоры о визите старшего сына во Дворец. Вместе разглядывали фото в паспорте, листали книгу – подарок от Президента.
Запомнилось все до мельчайших подробностей: и крепкое мужское рукопожатие Президента и дельные советы для взрослой жизни, которая уже начинается.
Жизнь гимназическая по-тихоньку возвращается к прежнему ритму, а Дима – к своим обязанностям. Он ещё и командир отряда юных инспекторов дорожного движения. По субботам учит младшеклассников безопасности на дороге и тут же фотоотчет – для следующего «ГОНГа». Пока журналистика – любимое хобби.
Над окончательным выбором Дима ещё поразмыслит, ведь между репортажами о гимназии мальчик интересуется экологией. Какой бы выбор не сделал, 14-летие точно запомнит на всю жизнь. В семье даже собрали целое досье: скачали видео, сохранили статьи, скупили все газеты. Об этом любят говорить по вечерам за чашкой чая с конфетами. Правда, в той самой коробке – уже другие сладости, но ведь не зря говорят – послевкусие осталось.
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Свежий номер с доставкой на дом из самого Дворца Независимости. Экземпляр школьной газеты из Быхова совершил маленькое, но стремительное путешествие по стране. А...
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