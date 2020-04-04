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Брестский ЦГЭиОЗ проверил воду, почву и воздух возле ООО «АйПауэр». Какие результаты?

04.04.2020 22:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О проводимых исследованиях атмосферного воздуха, почвы и воды в зоне влияния аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» по состоянию на 01.04.2020

Брестский ЦГЭиОЗ проверил воду, почву и воздух возле ООО «АйПауэр». Какие результаты?

В рамках социально-гигиенического мониторинга лабораторией Брестского областного ЦГЭиОЗ продолжается отбор проб и лабораторные исследования содержания загрязняющих веществ (свинец, диоксид азота, диоксид серы, твердые частицы, формальдегид, углерода оксид) в атмосферном воздухе и химических веществ (валовое содержание свинца и концентрация подвижной формы свинца) в почве на границе санитарно-защитной зоны ООО «АйПауэр», а также на границе (территории) близлежащих населенных пунктов.

Так, за истекший период 2020 г. на границе санитарно-защитной зоны и на границе (территории) близлежащих населенных пунктов от аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» было отобрано и исследовано 216 проб (образцов) атмосферного воздуха из 20 контрольных точек (8 точек на границе СЗЗ; 4 точки в н.п. Бульково и по 2 точки в предместье Стимово, в н.п. Тельмы-2, в н.п. Хабы, в н.п. Щебрин).

По результатам лабораторных исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено.

Кроме того, в рамках выполнения программы социально-гигиенического мониторинга на границе санитарно-защитной зоны проведен отбор и исследование 34 пробы (образцов) почвы, а также 17 проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения близлежащих населенных пунктов и водозабора «Аэропорт», в зоне возможного влияния аккумуляторного завода ООО «АйПауэр», на содержание свинца.

По исследованным образцам превышений гигиенических нормативов по содержанию свинца в отобранных пробах почвы и воды не установлено.

 
 
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  О проводимых исследованиях атмосферного воздуха, почвы и воды в зоне влияния аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» по состоянию на 01.04.2020 В рамках...
 
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