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5 апреля. Народные названия и традиции дня

05.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В народе говорили: «Подземная водичка, отворяем тебе ход вешний». Обходили 5 апреля  все источники и рядом с ними насыпали зернышки, хлебные крошки, семена льна и подсолнуха. Верили в то, что так удастся зазвать птиц к дворам и садам, ведь птицы – вестники весны. Существовала даже присказка: «На Никонов день Весна прислала зяблика – гонца». Считалось, что именно в этот день прилетают зяблики.

5 апреля. Народные названия и традиции дня

Также в этот день было принято убирать в доме и во дворе. Вытряхивали постели, убирали мусор, меняли солому в матрасах. Чтобы выгнать из дома нечисть, использовали настой мяты, которым мыли столы, полы, лавки. Считалось, что выгнать нечистую силу можно, если побелить печь. В это время снег еще местами лежал на земле, а потому, крестьяне не спешили выходить в поле. Они начинали медленно готовиться к полевым работам, проверяли и чинили инвентарь. В Никонов день высаживали яблони, рябину, красную, черную смородину.

В православной церкви 5 апреля почитается память святого Никона, которому молятся и служат молебны.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 

  • Теплый день, но ночью случились заморозки – значит, в апреле будет хорошая погода
  • Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года
  • Если первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел – значит, впереди ожидается холодное лето
  • Если речная волна идет против течения – ожидай ухудшения погоды и осадков
  • Ночью видно ясное небо со звездами – утром ожидай заморозков
  • Кошка чихает или кашляет – скорее всего, в ближайшее время пойдет дождь
  • Весной в реке воды не прибыло – примета к тому, что будет жаркое лето без обильных осадков
  • Белка из гнезда вышла – вскоре настанет теплая погода
  • Если дворовые птицы выщипывают у себя перья – в доме будет несчастье, это плохая примета.

 
 
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В народе говорили: «Подземная водичка, отворяем тебе ход вешний». Обходили 5 апреля  все источники и рядом с ними насыпали зернышки, хлебные крошки,...
 
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