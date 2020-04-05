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На перекрёстке Сябровская-Рябиновая фура наехала на легковушку. Это второе ДТП за 12 часов

05.04.2020 08:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Буквально вчера на этом же перекрёстке столкнулись два легковых автомобиля.

На перекрёстке Сябровская-Рябиновая фура наехала на легковушку. Это второе ДТП за 12 часов

А сегодня рано утром фура наехала на легковушку.

На перекрёстке Сябровская-Рябиновая фура наехала на легковушку. Это второе ДТП за 12 часов

Обстоятельства выясняются, ДТП произошло 5 апреля 2020 года, движение некоторое время было затруднено, приходилось объезжать.

На перекрёстке Сябровская-Рябиновая фура наехала на легковушку. Это второе ДТП за 12 часов

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  Буквально вчера на этом же перекрёстке столкнулись два легковых автомобиля. А сегодня рано утром фура наехала на легковушку. Обстоятельства выясняются, ДТП...
 
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