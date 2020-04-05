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На перекрёстке Сябровская-Рябиновая фура наехала на легковушку. Это второе ДТП за 12 часов
05.04.2020 08:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Буквально вчера на этом же перекрёстке
А сегодня рано утром фура наехала на легковушку.
Обстоятельства выясняются, ДТП произошло 5 апреля 2020 года, движение некоторое время было затруднено, приходилось объезжать.
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Буквально вчера на этом же перекрёстке столкнулись два легковых автомобиля. А сегодня рано утром фура наехала на легковушку. Обстоятельства выясняются, ДТП...
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