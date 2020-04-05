3 необычных рецепта для быстрого перекуса в домашних условиях

Источник материала: Tut.by

Хочется приготовить что-то интересное без походов в магазин? Сегодня команда кулинарного проекта «Рецепты салатов» представляет вашему вниманию три необычных варианта для домашнего перекуса — из того, что точно осталось в холодильнике каждой хозяйки. Это будут картофельные лепешки с сыром, необычные оладушки а-ля пицца и картофельные шницели. Продукты самые обычные, а блюда получаются вкусными. Давайте пробовать!

Картофельные лепешки с сыром



Все снимки в подборке: receptisalatov.com

Ингредиенты: Картофель — 400 г;

Яичный желток — 1 шт.;

Смесь сухих прованских трав — 0,25 ч. л.;

Мука — 3 ст. л.;

Сыр российский твердый — 150 г;

Масло растительное — 30 мл;

Соль — 0,25 ч. л.

Как готовить?

1. Картофель почистить и помыть. Выложить в кастрюлю, влить воду и поставить на плиту, не забыв посолить. Слишком крупные клубни можно разрезать, к тому же кусочки поменьше быстрее сварятся. Время варки зависит от сорта картофеля и его размеров, поэтому периодически нужно прокалывать картошку ножом или вилкой. Очень важно не переварить, иначе клубни могут стать чрезмерно водянистыми. Жидкость после варки слить.

2. Сделать картофельное пюре. Можно использовать толкушку или просто хорошо размять кусочки вилкой. Выложить желток куриного яйца (белок в этом рецепте не понадобится), всыпать приправу «прованские травы» и щепотку соли. Если такой приправы у вас нет, используйте другую — главное, чтобы она хорошо сочеталась со вкусом сыра, который будет использоваться в начинке.

3. Перемешать, добавить 2 столовые ложки муки.

4. Замесить тесто. Оно должно быть очень мягким и, если посильнее надавить, прилипнуть к рукам.

5. Разделить тесто на небольшие колобки. Сформировать круглую лепешку толщиной в полсантиметра. В центр поместить чайную ложку тертого российского сыра. Собрать края и поднять вверх, стараясь не порвать тесто. Надавить ладонью, чтобы заготовка опять стала круглой. Таким образом подготовить все картофельные лепешки с сыром.

6. Выкладывать в хорошо разогретое масло и жарить на среднем огне по минуте с каждой стороны. Как только лепешки станут румяными, они готовы.

Оладьи а-ля пицца





Ингредиенты: Сыр твердый российский — 100 г;

Колбаса докторская — 70 г;

Оливки зеленые — 10 шт.;

Колбаса варено-копченая — 70 г;

Кетчуп томатный — 1 ст. л.;

Укроп — веточка;

Кефир — 200 мл;

Мука — 3 ст. л.;

Яйцо — 1 шт.;

Сода — 0,25 ч. л.;

Масло подсолнечное для жарки.

Как готовить?

1. В удобную посуду выложить тертый российский сыр.

2. Добавить туда же кусочки колбасы и нарезанные оливки.

3. В эту же миску добавить томатный кетчуп, измельченную зелень, кефир и яйцо.

4. Перемешать. Всыпать негашеную соду или разрыхлитель.

5. Ввести пшеничную муку. Получиться должна та же консистенция, что и у обычных оладий.

6. Жарить на сковородке с подсолнечным маслом, выкладывая тесто в виде блинчиков. Размер — по желанию, можно делать как совсем маленькие, так и побольше.

7. Как только оладьи зарумянятся, перевернуть и обжарить на другой стороне. Масло подливать по мере необходимости, но не очень много, иначе блюдо выйдет чрезмерно жирным.

Картофельные шницели





Ингредиенты: Картошка вареная в мундире — 2 шт.;

Колбаса варено-копченая — 100 г;

Яйцо — 1 шт.;

Сыр российский твердый — 100 г;

Мука — 2 ст. л.;

Лук зеленый — перо;

Соль — щепотка;

Перец молотый — щепотка.

1. Картофель сварить заранее, чтобы он успел остыть. Лучше использовать именно картофель в мундире, он не такой водянистый.

2. Клубни очистить от кожицы и натереть на свекольной терке вместе с сыром.

3. Добавить небольшие кусочки колбасы.

4. Добавить яйцо и перья лука, порубив зелень ножом.

5. Перемешать, ввести половину муки — столовую ложку с горкой. Остальная мука понадобится позднее для панировки шницелей.

6. Картофельная масса должна быть такой консистенции, чтобы можно было аккуратно взять ее в руки и сформировать лепешку.

7. Отщипнуть кусочек теста размером с яйцо, распластать на ладони, а затем обвалять со всех сторон в муке.

8. Обжарить в масле до корочки.

9. Сразу со сковородки перекладывать на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.

Приятного аппетита!