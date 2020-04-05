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Росатом пока не видит рисков графикам строительства Островецкой АЭС
Источник материала: Партизан
ГК "Росатом" пока не видит рисков по графикам строительства зарубежных проектов на фоне пандемии, заявил в субботу в интервью "Россия-24" глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Проекты все идут по намеченному плану, - сказал он, говоря о зарубежных стройках. - Пока мы не видим дополнительных серьезных рисков по изменению графиков наших строек в этом году. Но хочу сразу оговориться, это пока. Как будет развиваться ситуация в той или иной стране мы окончательно предсказать не можем".
"Я бы начал с Китайской народной республики, была полностью изолирована строительная площадка, ни случая заболевания, ни даже каких-то подозрений и рисков мы там не идентифицировали, - продолжил Лихачев. - Наиболее напряженно сейчас по количеству людей и по необходимости идти вперед каждый день, каждый час на стройке это Беларусь, первый пусковой блок Островецкой АЭС - полное взаимопонимание с нашими белорусскими партнерами. Достаточно спокойная ситуация в Турции, и в провинции Мерсин, где находится наш объект и на площадке, здесь полная изоляция, полное содействие турецких властей".
"Мы готовы к сложностям, допускаем их вероятность, но на сегодняшний день идем по нашим планам, по тем графикам, которые мы утвердили на этот год", - заключил глава корпорации.
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ГК "Росатом" пока не видит рисков по графикам строительства зарубежных проектов на фоне пандемии, заявил в субботу в интервью "Россия-24" глава госкорпорации Алексей...
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