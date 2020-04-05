Росатом пока не видит рисков графикам строительства Островецкой АЭС

"Проекты все идут по намеченному плану, - сказал он, говоря о зарубежных стройках. - Пока мы не видим дополнительных серьезных рисков по изменению графиков наших строек в этом году. Но хочу сразу оговориться, это пока. Как будет развиваться ситуация в той или иной стране мы окончательно предсказать не можем".





"Я бы начал с Китайской народной республики, была полностью изолирована строительная площадка, ни случая заболевания, ни даже каких-то подозрений и рисков мы там не идентифицировали, - продолжил Лихачев. - Наиболее напряженно сейчас по количеству людей и по необходимости идти вперед каждый день, каждый час на стройке это Беларусь, первый пусковой блок Островецкой АЭС - полное взаимопонимание с нашими белорусскими партнерами. Достаточно спокойная ситуация в Турции, и в провинции Мерсин, где находится наш объект и на площадке, здесь полная изоляция, полное содействие турецких властей".





"Мы готовы к сложностям, допускаем их вероятность, но на сегодняшний день идем по нашим планам, по тем графикам, которые мы утвердили на этот год", - заключил глава корпорации.