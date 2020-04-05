ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На пожаре в телятнике в Смолевичском районе погибли 9 телят

05.04.2020 09:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 апреля примерно в полпервого ночи в деревне Орешники Смолевичского района горел телятник. 

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей сооружение горело открытым пламенем. В здании находился 31 телёнок в возрасте 1,5 года. 22 телёнка были эвакуированы, ещё 9 спасти не удалось. 

На пожаре в телятнике в Смолевичском районе погибли 9 телят
Фото: МЧС Беларуси 

Пожар был потушен. Огнём повреждён тент постройки, уничтожены 25 и повреждены 6 пластиковых боксов 2х2 м для содержания телят. 

Причина загорания выясняется, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки. 

Несколько месяцев назад в Речицком районе горела нефтяная скважина. 

Она находилась в освоении после завершения бурения – подробности здесь

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 5 апреля примерно в полпервого ночи в деревне Орешники Смолевичского района горел телятник.  По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Громко разговаривали: под Рязанью мужчина из-за шума застрелил пять человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика