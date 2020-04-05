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На пожаре в телятнике в Смолевичском районе погибли 9 телят
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 апреля примерно в полпервого ночи в деревне Орешники Смолевичского района горел телятник.
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Пожар был потушен. Огнём повреждён тент постройки, уничтожены 25 и повреждены 6 пластиковых боксов 2х2 м для содержания телят.
Причина загорания выясняется, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.
Несколько месяцев назад в Речицком районе горела нефтяная скважина.
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Новости Беларуси. 5 апреля примерно в полпервого ночи в деревне Орешники Смолевичского района горел телятник. По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия...
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