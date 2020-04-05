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Громко разговаривали: под Рязанью мужчина из-за шума застрелил пять человек

05.04.2020 09:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Громко разговаривали: под Рязанью мужчина из-за шума застрелил пять человек

Житель Рязанской области в России под окнами собственного дома застрелил пятерых человек. Об этом сообщает РИА-Новости.

По предварительной версии, 32-летний мужчина сделал замечание молодым людям, громко разговаривавшим прямо под окнами его дома. Завязалась словесная перепалка, в результате которой мужчина схватился за ружье. Троих человек мужчина убил в подъезде, одного из них – выстрелом в голову. Оставшиеся двое были застрелены на улице. Всем убитым было от 22 до 31 года. Среди погибших есть одна женщина.

В данный момент мужчина задержан. Ружье, ставшее орудием убийства, было найдено в квартире у подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Обстоятельства трагедии уточняются.

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Житель Рязанской области в России под окнами собственного дома застрелил пятерых человек. Об этом сообщает РИА-Новости. По предварительной версии, 32-летний...
 
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