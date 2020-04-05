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Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса

05.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поведение руководства Беларуси, не замечающего пандемию коронавруса, беспокоит соседние страны, в том числе Россию.



Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин, поводом к сомнениям в отношении Беларуси является позиция президента республики, "который на фоне происходящего откровенно хорохорится, пытается занять отличную от практически всего остального мира позицию". И, таким образом, порождает беспокойство своих соседей не только в Литве, но и в России.

"Опыт всех предшествующих эпидемий, абсолютно всех, говорит о том, что изоляция, сокращение контрактов, как правило, ведут к снижению числа заболеваемости. Лукашенко этого не придерживается", — сказал Константин Затулин.

По мнению российского депутата, некогда очень близкого к Лукашенко, это вызвано опасениями нанести "невосполнимый ущерб экономике", так как "очень может быть", что в Беларуси нет подушки безопасности, чтобы пережить карантин.

"Этим объясняется бравада Лукашенко, он не хочет останавливать работу в Беларуси, потому что, если в других странах ущерб не является фатальным, то для белорусской экономики и населения это может иметь серьезные последствия", — отметил Константин Затулин.

Директор института СНГ настаивает, что Россия закрыла границу с Беларусью не из-за эгоизма, а чтобы ограничить распространение вируса, что естественно в условиях эпидемии, тем более по отношению к стране, которая ведет себя совершенно особенным образом.

"Беларусь и Швеция не закрывают границы, правильно там поступают или нет, это выяснится. Но в любом случае береженого Бог бережет. Этого принципа мы и руководствуемся", — резюмировал Константин Затулин.
 
 
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Поведение руководства Беларуси, не замечающего пандемию коронавруса, беспокоит соседние страны, в том числе Россию.
 
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