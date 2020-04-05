|
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
Источник материала: Партизан
Поведение руководства Беларуси, не замечающего пандемию коронавруса, беспокоит соседние страны, в том числе Россию.
Как сказал
"Опыт всех предшествующих эпидемий, абсолютно всех, говорит о том, что изоляция, сокращение контрактов, как правило, ведут к снижению числа заболеваемости. Лукашенко этого не придерживается", — сказал Константин Затулин.
По мнению российского депутата, некогда очень близкого к Лукашенко, это вызвано опасениями нанести "невосполнимый ущерб экономике", так как "очень может быть", что в Беларуси нет подушки безопасности, чтобы пережить карантин.
"Этим объясняется бравада Лукашенко, он не хочет останавливать работу в Беларуси, потому что, если в других странах ущерб не является фатальным, то для белорусской экономики и населения это может иметь серьезные последствия", — отметил Константин Затулин.
Директор института СНГ настаивает, что Россия закрыла границу с Беларусью не из-за эгоизма, а чтобы ограничить распространение вируса, что естественно в условиях эпидемии, тем более по отношению к стране, которая ведет себя совершенно особенным образом.
"Беларусь и Швеция не закрывают границы, правильно там поступают или нет, это выяснится. Но в любом случае береженого Бог бережет. Этого принципа мы и руководствуемся", — резюмировал Константин Затулин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поведение руководства Беларуси, не замечающего пандемию коронавруса, беспокоит соседние страны, в том числе Россию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)