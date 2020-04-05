Прогноз курса белорусского рубля: на следующей неделе возможны сильные колебания курсов основных валют

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе выросла всего на 0,2%, курс российского рубля подскочил на 2%, а курс доллара после скачка 30 марта снизился на 1,2%. Причиной этого стало появление надежды на то, что нефтедобывающие страны договорятся о сокращении добычи нефти. На 6 апреля назначена встреча ОПЕК+ в режиме телеконференции.





По имеющейся информации, будет рассматриваться вопрос о снижении добычи нефти на 10 млн. баррелей в сутки. А президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и Россия достигли согласия.





Но 3 апреля Владимир Путин на встрече с представителями российских нефтедобывающих компаний заявил, что Саудовская Аравия заявила об увеличении добычи нефти в целях борьбы с компаниями, добывающими сланцевую нефть. На следующий день глава МИД Саудовской Аравии принц Фарзал бин Фархан 4 апреля сказал, что в заявлении российского президента нет ни слова правды. А встречу, как сообщили информационные агентства, решено перенести на 9 апреля. То есть, вопрос о завершении ценовой войны повис в воздухе.





И без этого ситуация на валютном рынке РБ остается сложной, так как спрос на валюту на нем пока превышает предложение, и изменений не предвидится. Позитивным фактором для рынка является решение о возобновлении поставок российской нефти на белорусские НПЗ в полном объеме, в результате чего поставки в апреле должны составить 2 млн. тонн. Но их положительный эффект начнет сказываться, по-видимому, только во второй половине месяца.





Пока неясно, как повлияет на валютный рынок РБ решение президента России Владимира Путина продлить нерабочую неделю в России до конца апреля. Это приведет к сокращению внешней торговли Беларуси с Россией, но неясно, что пострадает больше — экспорт или импорт.





Поддерживать рубль будет то, что в Беларуси не вводится карантин, и предприятия продолжают работать. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля в ходе рабочей поездки в Смолевичский район Минской области объяснил свой подход к поддержке экономики во время кризиса. Он сообщил, что поручил правительству, КГК и Администрации Президента подготовить предложения о поддержке разных секторов бизнеса. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси никакой бизнес не закрывали.





В то же время, он сказал, что помощь будет оказана авиаперевозчикам, которые не виноваты в том, что закрылись границы, а также некоторым производителям, например, «БЕЛАЗу», который в нынешней ситуации с большим трудом может реализовывать свою продукцию.





Что касается частных предприятий, то Александр Лукашенко сказал, чт поддержит только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес.









Это означает, что правительство будет экономить бюджетные средства, считая, что лучшая поддержка предприятий — отсутствие запрета на работу в связи с карантином. Это будет поддерживать белорусский рубль, однако ситуация с внешней торговлей остается неопределенной.





Стоимость валютной корзины в ближайшие дни снова может вырасти, в то время как курс доллара на БВФБ пойдет вниз на фоне ожидаемого роста курса российского рубля в случае достижения договоренности нефтедобывающими странами. А если они не договорятся, то будет всё наоборот — доллар и евро вверх, российский рубль вниз.





В текущей ситуации сорвать переговоры гораздо легче, чем найти решение, которое устроит всех. Так, американским компаниям закон запрещает принимать участие в картельных сговорах. Кроме того, Дональд Трамп вообще не имеет возможности заставить нефтяные компании США снизить объёмы добычи нефти — они все частные и самостоятельно принимают решение, как вести бизнес.





Остались Саудовская Аравия, как главный член ОПЕК, и Россия, у которых сейчас очень сложные отношения.



