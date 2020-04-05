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«Автозадачка» на выходные: мощный и эффективный двигатель, который так и не стал популярным
Источник материала: Tut.by
Этот тип двигателей, работающих по принципу сжигания топлива, пытались широко внедрить под капот массовых легковых автомобилей, но затея не удалась. Первые разработки появились еще в 20-е годы прошлого века. Моторы обладали большой мощностью, развивали высокие обороты, но имели нескромный расход топлива. Да и с экологией позже были проблемы, хотя с ними на определенном этапе удалось справиться. Еще одни фактором, помешавшим их широкому распространению, стала невысокая надежность. Что же это за тип двигателя?
Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник, 6 апреля, в 11.00.
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В нашей автозадачке на выходные мы зашифровали двигатель не вполне традиционной конструкции. Он был мощным, эффективным, но так и не снискал всемирной...
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