«Автозадачка» на выходные: мощный и эффективный двигатель, который так и не стал популярным

Источник материала: Tut.by

Этот тип двигателей, работающих по принципу сжигания топлива, пытались широко внедрить под капот массовых легковых автомобилей, но затея не удалась. Первые разработки появились еще в 20-е годы прошлого века. Моторы обладали большой мощностью, развивали высокие обороты, но имели нескромный расход топлива. Да и с экологией позже были проблемы, хотя с ними на определенном этапе удалось справиться. Еще одни фактором, помешавшим их широкому распространению, стала невысокая надежность. Что же это за тип двигателя?



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Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник, 6 апреля, в 11.00.

Опрос Мощный и эффективный, этот тип двигателей так и не стал популярным. Что же это за мотор? Роторный двигатель 62% Газотурбинный двигатель 23% Лопастно-поршневой двигатель 16% С этого устройства голос уже учтен 315 голосов