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«Автозадачка» на выходные: мощный и эффективный двигатель, который так и не стал популярным

05.04.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этот тип двигателей, работающих по принципу сжигания топлива, пытались широко внедрить под капот массовых легковых автомобилей, но затея не удалась. Первые разработки появились еще в 20-е годы прошлого века. Моторы обладали большой мощностью, развивали высокие обороты, но имели нескромный расход топлива. Да и с экологией позже были проблемы, хотя с ними на определенном этапе удалось справиться. Еще одни фактором, помешавшим их широкому распространению, стала невысокая надежность. Что же это за тип двигателя?


Фото носит иллюстративный характер

Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник, 6 апреля, в 11.00.

Опрос

Мощный и эффективный, этот тип двигателей так и не стал популярным. Что же это за мотор?

Роторный двигатель 62%
Газотурбинный двигатель 23%
Лопастно-поршневой двигатель 16%
С этого устройства голос уже учтен
315 голосов

 
 
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В нашей автозадачке на выходные мы зашифровали двигатель не вполне традиционной конструкции. Он был мощным, эффективным, но так и не снискал всемирной...
 
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