Число жертв взрыва в доме в Орехово-Зуеве выросло до трех

Источник материала: ОНТ

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве увеличилось до трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Еще один погибший был найден под завалами дома накануне вечером, в 21.13. В результате трагедии также пострадали шесть человек. Из их числа пятеро были госпитализированы: трое – в реанимации, один в травматологии, еще один – отпущен домой на амбулаторное лечение.

Взрывом был уничтожен практически весь подъезд дома, рухнули перекрытия с пятого по первый этажи. Полностью уничтожены пять квартир.

В настоящее время аварийно-спасательные работы уже завершены. Следственным комитетом РФ по факту взрыва возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, его причиной могла стать утечка бытового газа, неисправность газового оборудования, либо же неосторожное обращение с ним.

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