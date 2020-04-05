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Число жертв взрыва в доме в Орехово-Зуеве выросло до трех
Источник материала: ОНТ
Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве увеличилось до трех человек. Об этом
Еще один погибший был найден под завалами дома накануне вечером, в 21.13. В результате трагедии также пострадали шесть человек. Из их числа пятеро были госпитализированы: трое – в реанимации, один в травматологии, еще один – отпущен домой на амбулаторное лечение.
Взрывом был уничтожен практически весь подъезд дома, рухнули перекрытия с пятого по первый этажи. Полностью уничтожены пять квартир.
В настоящее время аварийно-спасательные работы уже завершены. Следственным комитетом РФ по факту взрыва возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, его причиной могла стать утечка бытового газа, неисправность газового оборудования, либо же неосторожное обращение с ним.
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Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве увеличилось до трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Еще...
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