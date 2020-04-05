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Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола

05.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-баскетболист НБА погиб в конце января.

Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант посмертно включен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

Об этом сообщила пресс-служба организации, пишет unian.net

Кроме того, туда решено включить еще двух экс-игроков НБА - Кевина Гарнетта и Тима Данкана, баскетболистку женской НБА Тамику Кэтчингс и четырех тренеров - Барбару Стивенс, Руди Томьянович, Ким Малки и Эдди Саттона. 

Напомним, Брайант разбился в авиакатастрофе 26 января. Вместе с ним погибла его дочь - 13-летняя Джанна, а также еще семь человек, которые находились на борту вертолета. Коби Брайант всю свою карьеру с 1996-го по 2016-й год выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". 

С командой атакующий защитник стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) и установил целый ряд рекордов. За карьеру в лиге Коби набрал 33 643 очка. Кроме того, он дважды выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх в составе сборной США. 
 
 
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Экс-баскетболист НБА погиб в конце января.
 
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