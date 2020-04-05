Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола

Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант посмертно включен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

unian.net Об этом сообщила пресс-служба организации, пишет





Кроме того, туда решено включить еще двух экс-игроков НБА - Кевина Гарнетта и Тима Данкана, баскетболистку женской НБА Тамику Кэтчингс и четырех тренеров - Барбару Стивенс, Руди Томьянович, Ким Малки и Эдди Саттона.





Напомним, Брайант разбился в авиакатастрофе 26 января. Вместе с ним погибла его дочь - 13-летняя Джанна, а также еще семь человек, которые находились на борту вертолета. Коби Брайант всю свою карьеру с 1996-го по 2016-й год выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".





С командой атакующий защитник стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) и установил целый ряд рекордов. За карьеру в лиге Коби набрал 33 643 очка. Кроме того, он дважды выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх в составе сборной США.



