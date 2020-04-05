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Пьяный дальнобойщик заблудился в Малоритском районе. Его "приняли" с 1,9 промилле

05.04.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Малоритский РОВД поступил телефонный звонок от жителя г.Малорита, который пояснил, что на автодороге «Малорита – Хотислав» его остановил водитель большегрузного автомобиля марки «Ивеко» для уточнения маршрута проезда к одному из предприятий, при этом звонивший пояснил, что «водитель-дальнобойщик» находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пьяный дальнобойщик заблудился в Малоритском районе. Его "приняли" с 1,9 промилле

Буквально через несколько минут экипаж ГАИ прибыл к указанному месту.

Водителю «Ивеко» было предложено пройти освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения. В выдыхаемом воздухе водителя оказалось– первая проба – 1,9 промилле алкоголя, вторая -2,5.

Сотрудникам ГАИ он пояснил, что проживает и работает в Минской области, работает в одном из автотранспортных предприятий. На автостоянке, вблизи Кобрина, вечером он употребил немного спиртного. Утром продолжил свой маршрут в Малоритский район за грузом.

Автомобиль доставлен на стоянку на АЗС до прибытия напарника-водителя из г.Минска. В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь. Ему грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года.

 
Теги: Минск
 
 
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  В Малоритский РОВД поступил телефонный звонок от жителя г.Малорита, который пояснил, что на автодороге «Малорита – Хотислав» его остановил водитель...
 
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