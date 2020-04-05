Американец решил отсудить у главы UFC миллионы долларов

"Лента.ру" , об этом сообщает Las Vegas Review-Journal. Как передает, об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.





Рамос решил отсудить у Уайта десять миллионов долларов по делу пятилетней давности. В 2015 году глава UFC якобы пообещал мужчине 450 тысяч долларов за то, что он не будет упоминать его имя после завершения дела о вымогательстве.





Тогда Рамос шантажировал Уайта видеороликами сексуального характера. В распоряжении американца оказались записи, которые доказывают, что глава промоушена в течение нескольких месяцев состоял в связи со стриптизершей из Лас-Вегаса. По ходу расследования Рамос не имел права упоминать имя Уайта, а после закрытия дела Дэйна якобы пообещал заплатить ему за неразглашение его имени и не сделал этого.





"Этот парень отсидел в тюрьме пять лет назад, а сейчас нанял адвоката с криминальным прошлым. Он требует с меня десять миллионов долларов. Но он не получил денег в прошлый раз, не получит и в этот", — заявил Уайт.





Он возглавляет UFC с 2001 года. За это время организация стала крупнейшим ММА-промоушеном в мире. Состояние самого Уайта оценивается в 500 миллионов долларов.