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Американец решил отсудить у главы UFC миллионы долларов

05.04.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американец Эрнесто Джошуа Рамос подал в суд на главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта.

Как передает "Лента.ру", об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

Рамос решил отсудить у Уайта десять миллионов долларов по делу пятилетней давности. В 2015 году глава UFC якобы пообещал мужчине 450 тысяч долларов за то, что он не будет упоминать его имя после завершения дела о вымогательстве.

Тогда Рамос шантажировал Уайта видеороликами сексуального характера. В распоряжении американца оказались записи, которые доказывают, что глава промоушена в течение нескольких месяцев состоял в связи со стриптизершей из Лас-Вегаса. По ходу расследования Рамос не имел права упоминать имя Уайта, а после закрытия дела Дэйна якобы пообещал заплатить ему за неразглашение его имени и не сделал этого.

"Этот парень отсидел в тюрьме пять лет назад, а сейчас нанял адвоката с криминальным прошлым. Он требует с меня десять миллионов долларов. Но он не получил денег в прошлый раз, не получит и в этот", — заявил Уайт.

Он возглавляет UFC с 2001 года. За это время организация стала крупнейшим ММА-промоушеном в мире. Состояние самого Уайта оценивается в 500 миллионов долларов.
 
 
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Американец Эрнесто Джошуа Рамос подал в суд на главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта.
 
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