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Грибная подлива: универсальный рецепт для всех

05.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Подлива, приготовленная из грибов, является очень популярным блюдом, а ее рецепт пользовался невероятной популярностью еще в советские времена у всех хозяек.

Эта простая и очень вкусная подливка является универсальным и легким вариантом вкусного обеда, а подавать ее рекомендуется с отварным картофелем.

Грибная подлива: универсальный рецепт для всех

Ингредиенты:

  1. свежие шампиньоны (270 г);
  2. белый перец тонкомолотый (по вкусу);
  3. рафинированное масло растительное (36 мл);
  4. цельное молоко (430 мл);
  5. грибной бульон крепкий (48 мл);
  6. высококачественная мука пшеничная просеянная (64 г);
  7. размягченное масло сливочное несоленое (28 г);
  8. крупный лук репчатый (85 г);
  9. гималайская соль пищевая (по вкусу);
  10. морковь (160 г).

Последовательность приготовления:

  • Почистить промытую морковь и крупно натереть ее, затем тоненькими полукольцами нашинковать очищенный лук, после этого подготовить кастрюлю с толстым дном, добавить в нее какое-нибудь рафинированное масло.
  • Как только масло раскалится, добавить тертую морковь и нашинкованный лук, при частом помешивании обжарить овощи на слабом огне до слегка золотистого оттенка.
  • Тщательно промыть шампиньоны и нарезать их маленькими кусочками, переложить в кастрюлю и до мягкости обжаривать примерно пять минут при регулярном помешивании.
  • Как только грибы сильно уменьшатся в размере, можно влить необходимое количество молока, довести его до кипения, после этого добавить грибной бульон, насыпать по вкусу соль и белый перец.
  • Растопить в отдельной посуде сливочное масло, после этого насыпать пшеничную муку, хорошо перемешать и при непрерывном помешивании обжаривать несколько минут на самом слабом огне.
  • Отправить обжаренную муку в кастрюлю, хорошо перемешать с шампиньонами и овощами, затем готовить грибную подливу до того момента, пока она не станет довольно густой.
  • Как только грибная подлива станет достаточно густой, убрать ее с огня и подавать немедленно к столу с каким-нибудь гарниром.

Фото: Pixabay

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Подлива, приготовленная из грибов, является очень популярным блюдом, а ее рецепт пользовался невероятной популярностью еще в советские времена у всех...
 
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