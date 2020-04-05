Официально: тех, кто нарушит самоизоляцию, могут принудительно отправить в больницу

Источник материала: KYKY

Теперь официально: беларуские власти утвердили инструкцию действий для людей, которые вернулись в Беларусь из стран, где есть COVID-19. Совместное постановление Минздрава, МВД и Госпогранкомитета № 27/73/4 от 2 апреля опубликовано на Национальном правовом портале. Рассказываем, что написано в инструкции, и что будет, если нарушить эти правила.

Для начала напомним: правительство ранее ввело обязательную самоизоляцию на 14 дней для тех, кто вернулся в Беларусь из стран, где есть COVID-19.

Теперь МВД – на основании данных Госпогранкомитета о пересечении границы – будет формировать базу из имен людей, которые прибыли в Беларусь из стран, где есть COVID-19. Судя по инструкции, все, кто приезжает в нашу страну должны будут также указывать свои адреса регистрации.

До 11:00 утра следующего дня список прибывших в Беларусь будете передаваться Минздраву. До 12:00 Минздрав обязан передать его в главные управления исполкомов по здравоохранению и территориальные центры гигиены и эпидемиологии.

Именно местные центры гигиены и эпидемиологии и будут проверять, соблюдает ли прибывший человек самоизоляцию. В инструкции написано, что проверяющие не будут контактировать с людьми, которых проверяют. И даже домой к ним заходить не будут.

Если человека, который должен быть на самоизоляции, не найдут дома и выяснят, что он нарушил правила самоизоляции, сотрудники центра гигиены и эпидемиологии должны будут его найти и выяснить, зачем он покинул свой дом.

В течение одного рабочего дня санстанция должна рассмотреть вопрос о применении специальных мер по оказанию медицинской помощи, предусмотренных законом о предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, ВИЧ. Одним из пунктов документа допускается принудительная госпитализация и лечение.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если это возможно, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она заметно чаще развивается бессимптомно.