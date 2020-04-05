За деревней Лесок горела трава. Это 5-й сухопал в Кореличском районе в 2020 году

Источник материала: Полымя





4 апреля в 18 часов 05 минут в центр оперативного управления Кореличского районного отдела по ЧС по линии 101 поступило сообщение о том, что за деревней Лесок Красненского сельсовета, горит сухая растительность. Поле принадлежит сельхозпредприятию. Четыре автоцистерны незамедлительно отправились к месту ЧС. По прибытию было очевидно, что огонь все ближе подбирается к жилым домам. Спасатели своевременно приняли меры по ликвидации пожара, беды удалось избежать. Пожар сухой растительности ликвидирован на площади 2 га.

Весна вступает в свои права: солнце, тепло и… пожары в экосистемах. Только с 1 апреля этого года в стране, по оперативным данным спасателей, зарегистрированы 18 лесных и 7 торфяных пожаров, 158 загораний травы и кустарника. На территории Кореличского района зарегистрировано 5 случаев загораний травы.

Причина появления огня – человеческая беспечность. От горящей травы пламя перебрасывается на строения, лишая имущества не только рискнувшего «навести порядок» спичкой, но и соседей. Дома, постройки, транспорт – все оказывается под угрозой пала. С ожогами из-за горящей травы в больницы уже в этот сезон поступил не один человек, пытавшийся справиться с разбушевавшейся стихией.

Выжженная земля, гибель мелких животных: грызунов, детенышей зайцев, ежей и насекомых, которые живут в сухой траве или на поверхности земли, сгоревшие птичьи гнезда – все это последствия несоблюдения правил безопасности. Выжигание пожнивных остатков, стерни на корню – запрещено. Если вы стали свидетелем пожара в экосистеме и не можете справиться с огнем за несколько минут сами – звоните по телефону 101 или 112.

По информации Кореличского РОЧС