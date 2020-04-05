﻿ За деревней Лесок горела трава. Это 5-й сухопал в Кореличском районе в 2020 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

За деревней Лесок горела трава. Это 5-й сухопал в Кореличском районе в 2020 году

05.04.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

За деревней Лесок горела трава. Это 5-й сухопал в Кореличском районе в 2020 году

4 апреля в 18 часов 05 минут в центр оперативного управления  Кореличского районного отдела по ЧС по линии 101 поступило сообщение о том, что за деревней Лесок Красненского сельсовета, горит сухая растительность. Поле принадлежит сельхозпредприятию. Четыре автоцистерны незамедлительно отправились к месту ЧС. По прибытию было очевидно, что огонь все ближе подбирается к жилым домам. Спасатели своевременно приняли меры по ликвидации пожара, беды удалось избежать. Пожар сухой растительности ликвидирован на площади 2 га.

Весна вступает в свои права: солнце, тепло и… пожары в экосистемах. Только с 1 апреля этого года в стране, по оперативным данным спасателей, зарегистрированы 18 лесных и 7 торфяных пожаров, 158 загораний травы и кустарника. На территории Кореличского района зарегистрировано 5 случаев загораний травы.

Причина появления огня – человеческая беспечность. От горящей травы пламя перебрасывается на строения, лишая имущества не только рискнувшего «навести порядок» спичкой, но и соседей. Дома, постройки, транспорт – все оказывается под угрозой пала. С ожогами из-за горящей травы в больницы уже в этот сезон поступил не один человек, пытавшийся справиться с разбушевавшейся стихией.

Выжженная земля, гибель мелких животных: грызунов, детенышей зайцев, ежей и насекомых, которые живут в сухой траве или на поверхности земли, сгоревшие птичьи гнезда – все это последствия несоблюдения правил безопасности. Выжигание пожнивных остатков, стерни на корню – запрещено. Если вы стали свидетелем пожара в экосистеме и не можете справиться с огнем за несколько минут сами – звоните по телефону 101 или 112.

По информации Кореличского РОЧС

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 апреля в 18 часов 05 минут в центр оперативного управления  Кореличского районного отдела по ЧС по линии 101 поступило
 
Новости дня
Новости разные
 
Британские лейбористы выбрали нового лидера партии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика