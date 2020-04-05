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Жители Воложина: Ночью врачи в «скафандрах» свозили в город людей

05.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новости из Воложина Минской области: несколько человек написали, что ночью много людей привезли в Центральную районную больницу, сообщает телеграмм-канал «Баста».



«Поздно вечером у входа постоянно были врачи в «скафандрах», они и рассказали, что ожидается поступление», - рассказал житель Воложина.


«Привозили людей из Минска и откуда-то из Витебской области», - написал ночью сотрудник больницы.

«В больницу привезли на двух автобусах контакты первого уровня», - сообщил еще один житель Воложина.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости из Воложина Минской области: несколько человек написали, что ночью много людей привезли в Центральную районную больницу, сообщает телеграмм-канал «Баста».
 
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